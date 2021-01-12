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Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Bir döneme damga vurdu! İşte Arif Susam’ın son hali

12.01.2021 11:36 | Son Güncelleme:
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Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Bir döneme damga vurdu! İşte Arif Susam’ın son hali

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Arif Susam televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Sevilen şarkılarıyla ekrana gelen ünlü isimle ilgili çok sayıda detay merak ediliyor. Peki, Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında? Arif Susam nereli? İşte Arif Susam’ın hayatı ve hakkında tüm merak edilenler…

Arif Susam bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. İzleyenlere canlı müzik ziyafeti sunan usta sanatçı ile ilgili pek çok detay izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Arif Susam nereli? İşte Arif Susam’ın son hali ve ünlü sanatçının hayatıyla ilgili detaylar...

arif susam

ARİF SUSAM KİMDİR?

Yeniden televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı ile ilgili Arif Susam kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. 1956 yılında Elazığ’da dünyaya gelen ünlü isim şu anda 65 yaşında. Türk taverna müziği şarkıcısı olan ünlü sanatçı aynı zamanda orkestra şefliği de yaptı. 8 yıl boyunca klasik batı müziği eğitimi alan Susam’ın bir ekol yarattığı düşünülüyor. Albümlerinin canlı performans atmosferini yansıttığı bilinen Susam, özellikle şarkıların arasında konuşması ile ünlü. Susam, Emirgan Köşem Restaurant’ta aralıksız olarak 14 yıl boyunca sahne aldı. Bunun yanı sıra 5 yıl boyunca da Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne aldı.

arif susam

İstanbul Konservatuvarı’nda Klasik Batı müziği alan ünlü isim, askerliği ise Yeniköy Orduevi’nde orkestra şefi olarak yaptı. 1982 senesinde Tarabya’da sahne almaya başlayan Susam, 1984 yılında ilk albümü olan Efsane Aşk isimli albümü çıkardı. Bunun yanı sıra Susam, Cengiz Kurtoğlu ile beraber Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçıları arasında yer alıyor. Susam’ın 1986 yılında çıkardığı Tavernada Yıldönümü isimli kaseti Türkiye’de 1,5 milyonun üstünde bir satış rakamına ulaştı. O dönem Arif Susam’ın altın yılları olarak nitelendiriliyor.

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Hafızalara kazınan ve en çok sevilen Arif Susam şarkıları arasında ise Nikah Memuru ve Sabaha Kadar bulunuyor. Arif Susam hayatı boyunca çok sayıda albüm çıkardı. Susam’ın albümleri ise Efsane Aşk, Kara Kara, Tavernada Yıldönümü, Kararsız Gönlüm, Kader Utansın, En Büyük Cimbom - Şampiyonluk Gecemiz, O Kadın İçin, Hasreti Kutluyorum, Salimin Tavernasında Krallar El Ele, Evliler De Sevebilir - Hasret Olmasın, Beni Düşün, Sevenler İçin, Boncuk Gözlüm, Unutulmuyor, İşte Yeniden - Çılgınım, Sakın Unutma, Aşkımız Bitmesin ve Ölümsüz Sevdim isimli albümdür. Aynı zamanda ünlü sanatçı Kader Utansın, Hatıram Olsun, Herşeyi Bitirdik, Benimi Buldun ve Veda Gecesi adlı filmlerde de yer aldı.

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