Arif Susam kimdir? Arif Susam kaç yaşında, nereli? Bir döneme damga vurdu! İşte Arif Susam’ın son hali

Arif Susam bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. İzleyenlere canlı müzik ziyafeti sunan usta sanatçı ile ilgili pek çok detay izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Arif Susam nereli? İşte Arif Susam’ın son hali ve ünlü sanatçının hayatıyla ilgili detaylar...

ARİF SUSAM KİMDİR?

Yeniden televizyon ekranlarında sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı ile ilgili Arif Susam kaç yaşında sorusunun yanıtı araştırılıyor. 1956 yılında Elazığ’da dünyaya gelen ünlü isim şu anda 65 yaşında. Türk taverna müziği şarkıcısı olan ünlü sanatçı aynı zamanda orkestra şefliği de yaptı. 8 yıl boyunca klasik batı müziği eğitimi alan Susam’ın bir ekol yarattığı düşünülüyor. Albümlerinin canlı performans atmosferini yansıttığı bilinen Susam, özellikle şarkıların arasında konuşması ile ünlü. Susam, Emirgan Köşem Restaurant’ta aralıksız olarak 14 yıl boyunca sahne aldı. Bunun yanı sıra 5 yıl boyunca da Kumkapı Kordon Restaurant’ta sahne aldı.

İstanbul Konservatuvarı’nda Klasik Batı müziği alan ünlü isim, askerliği ise Yeniköy Orduevi’nde orkestra şefi olarak yaptı. 1982 senesinde Tarabya’da sahne almaya başlayan Susam, 1984 yılında ilk albümü olan Efsane Aşk isimli albümü çıkardı. Bunun yanı sıra Susam, Cengiz Kurtoğlu ile beraber Şahin Özer plakçılığın ilk sanatçıları arasında yer alıyor. Susam’ın 1986 yılında çıkardığı Tavernada Yıldönümü isimli kaseti Türkiye’de 1,5 milyonun üstünde bir satış rakamına ulaştı. O dönem Arif Susam’ın altın yılları olarak nitelendiriliyor.