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Kıvırcık Ali kimdir? Ölüm yıl dönümünde anılıyor! Kıvırcık Ali nereli? Kıvırcık Ali neden, ne zaman öldü?

11.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Kıvırcık Ali kimdir? Ölüm yıl dönümünde anılıyor! Kıvırcık Ali nereli? Kıvırcık Ali neden, ne zaman öldü?

10 yıl önce hayata veda eden Kıvırcık Ali’nin kızı ve oğlu bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde Demet ve Alişan ile Sabah programında kızı Ecem Gül ve oğlu Eren ile anılıyor. Peki, Kıvırcık Ali kimdir? Kıvırcık Ali neden, ne zaman öldü? Kıvırcık Ali nereli? İşte detaylar...

Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde kızı ve oğlunun katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında canlı yayında bir kez daha anılıyor. Türk müziğine birbirinden değerli eserler kazandıran ünlü sanatçı ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Peki, Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali neden öldü? İşte Kıvırcık Ali şarkıları ve hakkında tüm merak edilenler...

kıvırcık ali

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Gerçek ismi Ali Özütemiz olan Kıvırcık Ali 11 Ekim 1968 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde dünyaya geldi. Dokuz kardeşin en küçüğü olan doğan ünlü müzisyenin babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmişti. Babası “Aşık Ali” olarak bilinen bir halk ozanıydı. Çocukluğunda çobanlık ve çiftçilik ile uğraşan ünlü isim, köy halkından bağlama çalmayı öğrenerek düğün ve cemevlerinde çalmaya başladı. İlkokulun ardından eğitimine devam etmeyen Özütemiz, 1983 yılında İstanbul’a geldi ve düğün salonlarında bağlama çalmaya başladı. Bu süreçte, o dönem piyasaya süremediği ancak ölümünün ardından yayımlanacak olan üç albüm kaydetti. Kıvırcık lakabını ise saçlarının kıvırcık olması yüzünden aldı.

1995 yılında iki arkadaşı ile beraber Grup Turnalar’ı kuran Kıvırcık Ali, ilk solo albümü olan Gül Tükendi, Ben Tükendim adlı albümü 1999 yılında çıkardı. Ardından 2000 yılındaki Isırgan Otu ve 2004 yılındaki Üçüncü Gurbet isimli albümleriyle önemli bir başarı yakaladı. 2003 yılında Arzu Şahin ile beraber Düet isimli albümü yayımladı. Sonrasında Geriye Dönün Seneler ve Hepimize Yeter Dünya isimli albümlerini sevenleriyle paylaştı.

Ali Özütemiz 1988 yılında Şadıman Baş ile evlendi. Özütemiz’in bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Çift sonrasında boşandı. Ali Özütemiz ardından 22 Ocak 2010 yılında Aslı Güven ile evlendi.

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KIVIRCIK ALİ NE ZAMAN ÖLDÜ?

Ünlü sanatçı, 11 Ocak 2011 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde hayatını kaybetti. Ankara’da katılacağı ve TRT1 ekranlarında yayınlanacak bir televizyon programına gitmek üzere Atatürk Havalimanı’na doğru evinden yola çıkarken kendi aracıyla geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü isim yaşamını yitirdiğinde 42 yaşındaydı. Saat 5.30 sularında Tepecik, Büyükçekmece’de ölüm virajı olarak da bilinen yolda yaşamını yitirdi. Kıvırcık Ali, İstanbul’daki Gülbahçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Vefatının ardından Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Osman Temiz mahallesinde bulunan bir parka sanatçının adı verildi. Vefatından sonra aynı sene Onbir Bir İkibinonbir / Veda adlı stüdyo albümü yayımlandı. Bu albüm de oldukça büyük bir başarı elde etti. 2014 ve 2017 yıllarında ise Hasret ve Sevdiklerim adlı derleme albümleri yayımlandı.

KIVIRCIK ALİ TRT MÜZİK'TE

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının yanı sıra Türk halk müziğinin sevilen sesi Kıvırcık Ali, vefatının 10'uncu yılında türkülerle TRT Müzik'te anılacak. Kıvırcık Ali Anısına isimli program 11 Ocak'ta ekranlara gelecek. Program saat 13.00'de izleyicilerin ekranlarında olacak.

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