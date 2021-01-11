Kıvırcık Ali kimdir? Ölüm yıl dönümünde anılıyor! Kıvırcık Ali nereli? Kıvırcık Ali neden, ne zaman öldü?

Kıvırcık Ali ölüm yıl dönümünde kızı ve oğlunun katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında canlı yayında bir kez daha anılıyor. Türk müziğine birbirinden değerli eserler kazandıran ünlü sanatçı ile ilgili araştırmalar da hızlandı. Peki, Kıvırcık Ali kaç yaşında öldü? Kıvırcık Ali neden öldü? İşte Kıvırcık Ali şarkıları ve hakkında tüm merak edilenler...

KIVIRCIK ALİ KİMDİR?

Gerçek ismi Ali Özütemiz olan Kıvırcık Ali 11 Ekim 1968 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde dünyaya geldi. Dokuz kardeşin en küçüğü olan doğan ünlü müzisyenin babası doğumundan 37 gün önce hayatını kaybetmişti. Babası “Aşık Ali” olarak bilinen bir halk ozanıydı. Çocukluğunda çobanlık ve çiftçilik ile uğraşan ünlü isim, köy halkından bağlama çalmayı öğrenerek düğün ve cemevlerinde çalmaya başladı. İlkokulun ardından eğitimine devam etmeyen Özütemiz, 1983 yılında İstanbul’a geldi ve düğün salonlarında bağlama çalmaya başladı. Bu süreçte, o dönem piyasaya süremediği ancak ölümünün ardından yayımlanacak olan üç albüm kaydetti. Kıvırcık lakabını ise saçlarının kıvırcık olması yüzünden aldı.