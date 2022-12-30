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Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Susam Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında

30.12.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arif Susam ile ilgili bilgiler merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında bu hafta ünlü isimler yer alıyor. Kanal D ekranlarında yılbaşı akşamı yayınlanacak olan programa katılan olacak Arif Susam'ın hayatı araştırılıyor. Peki, Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli?

Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Arif Susam Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları arasında

Arif Susam'ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılan konulardan biri. 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında ünlü isimler bulunuyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Sibel Can'ın yer aldığı Şarkılar Bizi Söyler'e katılacak olan Arif Susam, 1956 doğumludur. İşte hakkında merak edilenler

ARİF SUSAM KİMDİR?

1956 yılında dünyaya gelen Arif Susam Elazığ doğumludur. Orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi alan Susam, piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalmaktadır.
Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıt olarak hazırlayan Susam, şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak nitelendirilmektedir.
14 sene boyunca bir restoranda sahne alan Arif Susam askerliğinide Yeniköy Orduevi’nde tamamladı.

şarkılar-bizi-söyler

1980 yılında evlenen Arif Susam’ın 2 çocuğu bulunuyor. Arif Susam’ın eşinin ismi Perihan Susam’dır.
1982 yılında Tarabya”da bir restoranda tek başına piyanosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı'da bir restoranda sahne almıştır.
1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile hafızalara kazınmıştır.

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