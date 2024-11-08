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Arina Fedorovtseva'dan olay Türkiye itirafı! ''Benim için felaketti''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 23:41
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Fenerbahçe Medicana ile yapılan anlaşma sebebiyle sezonun ilk yarısını Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'te geçiren Arina Fedorovtseva ilk kez Çin basınına konuştu. Ligin ikinci yarısında Türkiye'ye geri dönecek olan Arina, verdiği röportajda dikkat çeken ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Arina Fedorovtseva'dan olay Türkiye itirafı! ''Benim için felaketti''

Çin ekibi Shanghai Bright Ubest'te forma giyen Arina Fedorovtseva Çin basınına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Medicana'ya ligin ikinci yarısında geri dönecek Voleybolcu çarpıcı sözler sarf etti.

İşte Arina Fedorovtseva'ın açıklamaları;

''BUNU BAŞARARAK BAŞLAMAK HARİKA OLDU''

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Transfer sürecini anlatan Arina Fedorovtseva, "Çin Ligi'nde kendimi denemek istiyordum. Shanghai'ı seçtim çünkü harika bir şehir ve yaşaması buradaki diğer şehirlere göre daha kolay. Ve Shanghai her zaman finallerde yer alıyor, ama 2000'li yılların başından beri şampiyonluk yaşayamıyor. Kulübün bu mücadelesine katkı sağlamak, bunun bir parçası olmak istedim. En büyük rakibimiz Tianjin ve kızlar bana onların evinde uzun zamandır galibiyet alamadıklarını söylediler. Sezona bunu başararak başlamak harika oldu" ifadelerini kullandı.

''DİĞER ŞEHİRLERE GÖRE DAHA KOLAY''

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Açıklamalarına devam eden Rus voleybolcu, "Biraz zor başladı, çünkü 3 deplasman maçı sonrasında nihayet buradaki daireme dönebildim. Öncesinde de şehrin dışında bir otelde kalıyorduk. Shanghai'a döndüğüm için mutluyum, burada yaşamak yabancılar için diğer şehirlere göre çok daha kolay" şeklinde konuştu.

''BENİM İÇİN FELAKETTİ''

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Türkiye Ligi'ndeki fikstür hakkında konuşan 2004 doğumlu voleybolcu, "Rusya’da bu tempoya alışıktım ama Türkiye'de geçirdiğim üç yıldan sonra seyahat etmeyi unuttum. Üst üste 3 deplasman maçına gitmek benim için felaketti. Unutmuş gibiyim. Ama alışacağım." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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