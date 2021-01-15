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Arıza dizisi 18. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ali Rıza ve Halide'nin aşk dolu anları

15.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisi 18. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Ali Rıza ve Halide'nin aşk dolu anları

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza’nın 18 yeni bölümünden romantik bir ön izleme sahnesi yayınlandı. Ali Rıza ile Halide'nin aşk dolu hallerinin ekrana geldiği sahnede ikilinin mutluluğu seyircilerin de yüzünü güldürüyor.

Show TV’de ekrana gelen Arıza dizisinin 17 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı.

Arıza (2)

ARIZA'NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Haşmet, İhtiyar’la yaptığı anlaşmaya sadık kalarak şimdilik ateşkes ilan eder. Halide, kendisini kurtarmak için kendi canını ortaya koyan Ali Rıza’ya kavuşmuş olmanın sevincini yaşar. Ali Rıza, intikam için Ahmet ve Erol’un peşine düşer. Fatih ise herkesin katıldığı bir törenle gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlanır. İhtiyar’ın yeni dönem için almış olduğu kararlar konsorsiyum toplantısına damga vurur. Artık tüm dengeler alt üst olmuştur.

Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma’nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de.

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