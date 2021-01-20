Arıza dizisi 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza yeni bölümde Ali Rıza gözaltına alınıyor!

Show TV’de ekrana gelen, başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisinin 24 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 19. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 18. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Haşmet, eşi ve çocuklarının Fuat tarafından öldürüldüğünü öğrendikten sonra ilk kez Fuat'ın karşısına çıkarken, Haşmet ve Fuat'ın bu yüzleşmesi gerilim dolu anlara sahne oldu.

İhtiyar ile görüşen Haşmet, yaptıkları anlaşmaya sadık kalarak Fuat'a bir şey yapmadı. İhtiyar'ın isteği üzerine konsorsiyumda ateşkes sağlanırken, ortaklığın yeni başkanı da Mithat oldu. İhtiyar'ın kararları sadece konsorsiyumda değil Ersoylu ailesinde de tüm dengeleri değiştirdi. Fuat'ı görevden alan İhtiyar, yerine oğullarından Murat Ersoylu'yu getirdi. Fatih, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeden önce intikam yemini eden Ali Rıza, sorumluların peşine düştü ve Fatih'in intikamını aldı.



İhtiyar'ın, konsorsiyumdaki dengeleri alt üst eden karalarından sonra Fuat ve Burak, saldırılar düzenleyerek harekete geçerken Murat Ersoylu'nun, Ali Rıza ve Haşmet Ağa tarafında yer alması herkesi şoke etti. Fuat ve Burak'ın saldırı planı geri teperken, finalde Haşmet Gürkan'ın, Fuat Ersoylu'nun karşısında olduğu gerilim dolu anlarda ise heyecan doruklara ulaştı. Haşmet ve Fuat arasında neler olacağı büyük merak konusu olurken, konsorsiyumdaki düzenin de bundan sonra nasıl olacağı akıllarda soru işareti bıraktı.