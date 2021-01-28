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Arıza dizisi 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arıza, İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya

28.01.2021 20:39 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Arıza'nın 20. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ali Rıza'nın İhtiyar'ın adamı Safir ile karşı karşıya geldiği gerilim dolu tanıtımda Halide'nin sorgudaki zor anları dikkat çekiyor. Safir, sevdikleriyle tehdit ettiği Ali Rıza'yı zor bir seçim yapmak zorunda bırakırken, Ali Rıza'nın ne yapacağı şimdiden büyük merak konusu oluyor. İşte Arıza 20. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Show TV’de ekrana gelen, başrollerini Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı Arıza dizisinin 31 Ocak Pazar akşamı ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Arıza (1)

ARIZA'NIN 20. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fuat Ersoylu, Burak'ın isteği üzerine sade bir törenle defnedilir. İhtiyar'ın sağ kolu Safir ise Ali Rıza'yla temasa geçer ve Ali Rıza'ya ilk vazifesini verir. Burak babasının ölmeden önce kendisine söylediği bir isimin peşine düşer.

Arıza (5)
Halide uzun zamandır hayalini kurduğu, Ali Rıza'yla başlarını dinleyebilecekleri ufak bir tatilin heyecanı içerisindedir. Muzaffer uzun yıllar sonra bir gerçeği Rukiye Hanım'a hatırlatma ihtiyacı hisseder.

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Arıza (4)

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Yılmaz Şahin ve Çağla Kızılelma'nın kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza (6)
Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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