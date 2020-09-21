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Arıza dizisi 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak? Arıza 2. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2020 02:40 | Son Güncelleme

Show TV'nin yeni sezon dizisi Arıza'nın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın başrollerini paylaştığı Arıza'nın 3. bölüm fragmanında, Mithat'ın Ali Rıza'ya karşı söylediği sözlerle gerilim artarken, aksiyon dolu dövüş sahneleri de nefes kesiyor. Burak Ersoylu'nun olduğu yere gelen ambulanslar dikkat çekerken, eline silah alan Haşmet'in neler yapacağı merak uyandırıyor. İşte Arıza dizisi 3. bölüm fragmanı.

O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza. 2. son bölümüyle 20 Eylül Pazar akşamı Show TV'de izleyici ile buluştu. Arıza dizisinin 27 Eylül Pazar akşamı ekrana gelecek olan 3. bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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ARIZA 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir.

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Ali Rıza gelen telefondan sonra tetiği çekemez. Çünkü telefonun öbür ucunda ailesinin Fuat Ersoylu tarafından rehin alındığını öğrenmiştir.

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İki taraf arasında artan gerilimi yine iki tarafın güvendiği tek isim olan Halide çözer. Halide’nin beklenmedik zamanlarda ortaya çıkarak kendisine destek olması Ali Rıza’yı etkiler. Üstelik Halide’nin kendi kayıplarını onunla paylaşması ikili arasında yakınlaşmaya neden olur.

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Kız kardeşinin katillerinden hesap sormak için yeni bir yol arayan Ali Rıza, Muzaffer’e gider. Zamanında Ersoyluların başını çektiği büyük suç şebekesini çökertmeye çalışan ama başarısız olan Muzaffer’in Ali Rıza’ya bambaşka bir teklifi vardır. Eğer bu teklifi kabul ederse Ali Rıza geri dönüşü olmayan bir yola girecektir.

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Halide ise ailesini katleden katillerin boynundan kopardığı kolyeyi bulur ve bu ipucunun peşinde düşer.

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Çünkü o kolye kiminse ailesini katliamında o kişin parmağı vardır. Ali Rıza ise şehrin en büyük suç örgütüne büyük bir darbe indirmek için harekete geçer.

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ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
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