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Arıza dizisi 8. yeni bölüme sürpriz konuk! Fırat Tanış hangi rolde oynayacak?

28.10.2020 21:37 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisi 8. yeni bölüme sürpriz konuk! Fırat Tanış hangi rolde oynayacak?

Show TV’nin beğeni ile izlenen dizisi, yapımına O3 Medya’nın imza attığı, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza’nın 1 Kasım Pazar akşamı yayınlanacak yeni bölümüne oyuncu Fırat Tanış konuk olacak.

Arıza dizisinin 8. yeni bölümünde rol alacak olan Fırat Tanış, konsorsiyumun sattığı silahların en büyük alıcısı ve istihbarat örgütlerinin arananlar listesinin başındaki azılı bir katil olan Cabir karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Fırat Tanış (2)

A.Rıza ve Burak Ersoylu mücadelesi sonucunda havaya uçan silahlarının hesabını sormaya gelen Cabir, Fuat Ersoylu’dan Halide’ye kadar herkesin hayatına etki edecek.

Fırat Tanış (3)

Güçlü oyuncu kadrosu ve merak dolu gelişmeleriyle Arıza, Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV’de!


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