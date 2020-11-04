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  4. Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Cabir'e meydan okuyor

Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Cabir'e meydan okuyor

04.11.2020 22:57 | Son Güncelleme:
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Arıza dizisinin 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Halide'nin babasına kavuştuğu tanıtımda Ali Rıza, Halide'ye olan duygularını açıkça belli ediyor. Ali Rıza'nın aksiyon sahneleri nefesleri keserken, Cabir ile karşı karşıya geldikleri anlarda heyecan yükseliyor. Ali Rıza Cabir'e adeta meydan okurken, ikili arasındaki gerilimin sonucunda neler yaşanacak merakla bekleniyor. İşte Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı.

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

Arıza (1)

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Burak'ın saldırısından Ferit ve Hasan'ın yardımıyla kurtuldu. Ali Rıza'nın kurtulmuş olmasına sinirlenen Burak patlama yerinden ayrılırken Ali Rıza, Burak'ın peşinden giderek onu öldürmek istedi. Haşmet Ağa ise içine düştükleri durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğu için Ali Rıza'yı durdurdu. Burak'ın saldırısında patlayan silahlar konsorsiyumdaki herkesin ailelerinin hayatını tehlikeye atmıştı. Konsorsiyum acil durum toplantısı yaptı.

Arıza (2)

Haşmet Ağa, müzakere etmek zorunda olduklarını anlatarak Cabir ile görüşmeye gideceğini söyledi. Hayatını büyük bir riske atan Haşmet Ağa, Halide'yi Ali Rıza'ya emanet etti. Cabir'in karşısına çıkan Haşmet Ağa uzlaşmak isterken, Cabir ise patlatılan silahlar karşılığında konsorsiyum üyelerini ve ailelerini öldüreceğini, bunu engellemenin tek yolu ise cezaevindeki kardeşini kaçırmaları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cabir'in kardeşini kaçırabilmek için Ali Rıza ve Burak harekete geçti.

Arıza (3)

Yaptıkları planla Cabir'in kardeşini jandarmanın elinden almayı başaran Ali Rıza ve Burak, takas için buluşma yerine geldi. Takas gerçekleştirerek Haşmet'i geri alacakken Cabir, Haşmet Ağa'yı üzeri bomba yüklü bir yelek giydirerek gönderdi. Haşmet, Ali Rıza'nın Halide'yi koruması için kendisini bırakmasını istese de Ali Rıza bırakmadı. Gerilim dolu anlar nefesleri keserken A.Rıza ve Haşmet bu tehlikeden nasıl kurtulacaktı?

Arıza (4)
Yönetmenliğini Recai Karagöz’ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur’un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

Arıza’nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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