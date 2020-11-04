Arıza dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Rıza Cabir'e meydan okuyor

Show TV’de ekrana gelen ve beğeni ile izlenen O3 Medya imzalı Arıza dizisinin 8 Kasım Pazar akşamı ekrana gelecek olan 9. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

ARIZA'NIN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ali Rıza, Burak'ın saldırısından Ferit ve Hasan'ın yardımıyla kurtuldu. Ali Rıza'nın kurtulmuş olmasına sinirlenen Burak patlama yerinden ayrılırken Ali Rıza, Burak'ın peşinden giderek onu öldürmek istedi. Haşmet Ağa ise içine düştükleri durumun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olduğu için Ali Rıza'yı durdurdu. Burak'ın saldırısında patlayan silahlar konsorsiyumdaki herkesin ailelerinin hayatını tehlikeye atmıştı. Konsorsiyum acil durum toplantısı yaptı.

Haşmet Ağa, müzakere etmek zorunda olduklarını anlatarak Cabir ile görüşmeye gideceğini söyledi. Hayatını büyük bir riske atan Haşmet Ağa, Halide'yi Ali Rıza'ya emanet etti. Cabir'in karşısına çıkan Haşmet Ağa uzlaşmak isterken, Cabir ise patlatılan silahlar karşılığında konsorsiyum üyelerini ve ailelerini öldüreceğini, bunu engellemenin tek yolu ise cezaevindeki kardeşini kaçırmaları olduğunu söyledi. Bunun üzerine Cabir'in kardeşini kaçırabilmek için Ali Rıza ve Burak harekete geçti.