Arıza dizisi ne zaman başlıyor? Tolga Sarıtaş'ın yeni dizisi Arıza'nın yayın tarihi açıklandı

Show TV’nin yeni sezon dizisi, O3 Medya imzasını taşıyan, başrollerini Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’ın paylaştığı 'Arıza' 13 Eylül Pazar akşamı izleyici ile buluşuyor. Ekran için gün sayan dizinin afişi de yayınlandı. Afişte yer alan duruşlarıyla göz dolduran ikili tutkulu ama bir o kadar imkansız bir aşkın kahramanı olacaklar.

Tolga Sarıtaş, ailesine düşkün, hayatını sevdiklerine adamış dürüst bir adam olan Ali Rıza karakteriyle, Ayça Ayşin Turan ise babasının karanlık dünyasından uzak durmaya çalışan başarılı doktor Halide olarak izleyici karşısına çıkacak.

Beğeni toplayan afişi ile heyecan yaratan “Arıza” nefes kesen hikayesi, sürükleyici temposu ve güçlü isimleri ile 13 Eylül Pazar akşamı Show TV’de başlıyor!



ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı, Arıza'nın kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Akdeniz, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.

