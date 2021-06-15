Arjantin 1-1 Şili (Maç sonucu)

A Grubu maçında Şili ile karşılaşan Arjantin, 33. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı Arjantin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Şili penaltı kazandı. Arturo Vidal'in penaltıdan sert vuruşu önce kaleci sonra direkten döndü ancak uçarak kafayla topu tamamlayan Eduardo Vargas 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda Arjantin galibiyet için baskı kursa da sonuç değişmedi ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

