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Arjantin 1-1 Şili (Maç sonucu)

15.06.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Copa America'da Arjantin, Lionel Messi'nin frikik golüyle öne geçtiği maçta Eduardo Vargas'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Arjantin 1-1 Şili (Maç sonucu)

A Grubu maçında Şili ile karşılaşan Arjantin, 33. dakikada Lionel Messi'nin frikikten attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı Arjantin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Şili penaltı kazandı. Arturo Vidal'in penaltıdan sert vuruşu önce kaleci sonra direkten döndü ancak uçarak kafayla topu tamamlayan Eduardo Vargas 1-1'lik eşitliği getirdi.

Kalan dakikalarda Arjantin galibiyet için baskı kursa da sonuç değişmedi ve 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Lionel Messi
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