Arjantin adını yarı finale yazdırdı

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.
Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.
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