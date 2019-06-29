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Arjantin adını yarı finale yazdırdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da (Copa America) Venezuela'yı 2-0 yenen Arjantin yarı finale yükseldi.

Arjantin adını yarı finale yazdırdı

Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın çeyrek finalinde Arjantin ile Venezuela, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Arjantin 10. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı. 74. dakikada Giovani Lo Celso ile bir gol daha bulan Arjantin, rakibini 2-0 yenerek tur atladı. Arjantin'in yarı finaldeki rakibi Brezilya oldu.

Turnuvanın diğer çeyrek final eşleşmelerinde Kolombiya-Şili ve Uruguay-Peru maçları oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Kupa Amerika Arjantin venezuela

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