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Arjantin basını yazdı! Fenerbahçe'nin parası Galatasaray'a... Lucas Torreira, Boca Juniors başkanıyla yakın temasta!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 10:18
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Arjantin basınında Lucas Torreira ile ilgili iddialar gündeme gelmeye devam ediyor. Galatasaray'ın yıldız oyuncusunu Ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Boca Juniors'un, bu transfer için gerekli finansmanı, ön liberoları Cristian Medina'nın Fenerbahçe'ye transferiyle oluşturacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

Arjantin basını yazdı! Fenerbahçe'nin parası Galatasaray'a... Lucas Torreira, Boca Juniors başkanıyla yakın temasta!

Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Arjantin basınında transfer haberleri çıkmaya devam ediyor. Boca Juniors'un Uruguaylı yıldızı yakın takibe aldığı belirtiliyor. Arjantin kulübünün devre arasında ilk hedefi olarak belirlediği Torreira için Güney Amerika'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

ARJANTİN BASINI YAZDI

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El Crack Deportivo gazetesinden Damian Rancez'in aktardığına göre, Boca Juniors, Lucas Torreira'nın transferi için önemli bir mesafe kat etti. Rancez, Arjantin kulübünün olumsuz bir sonuçla karşılaşması durumunda Leandro Paredes'i alternatif olarak belirlediğini ancak Uruguaylı yıldızın transferinin çok daha yakın olduğunu belirtti. Bu transferde Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin ısrarının da önemli bir rol oynadığı ifade edildi.

TORREIRA İÇİN MEDINA'NIN SATILMASINI BEKLEYECEK

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Fenerbahçe'nin 6 numara için listesinde ilk sırada yer alan Cristian Medina'nın, Lucas Torreira transferi için kaynak yaratması bekleniyor. Galatasaray'ın kapısına 10 milyon euroluk bir teklifle gelmesi planlanan Arjantin ekibi, öncelikle Medina'nın satılmasını bekleyecek. Medina'nın satılması durumunda ise Torreira için daha da ısrarcı olunacak.

FENERBAHÇE ISRARINI SÜRDÜRMÜŞTÜ

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Jose Mourinho'nun isteği üzerine sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde Medina için Arjantin kulübünün kapısını çalmış, ancak transferin son gününe kadar ısrarcı olmalarına rağmen bir sonuç elde edilememişti.

BAŞKAN TEMAS HALİNDE

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Dünyanın birçok ülkesinde spor yayını yapan ESPN'in Arjantin kanalında, Lucas Torreira ile Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme arasındaki samimiyete vurgu yapıldı. Canlı yayında aktarılan bilgilere göre, Riquelme, yaklaşık bir yıldır Torreira ile iletişim halinde bulunuyor.

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José Mourinho Lucas Torreira fenerbahçe galatasaray
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