Arjantin’de derbi heyecanı bu gece yaşanacak

Futbol dünyasının en ikonik rekabetlerinden biri olan River Plate - Boca Juniors mücadelesi, bir kez daha yeşil sahalara taşınıyor. Superclasico, tüm dünyayı ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

"Los Millonarios" (Milyonerler) lakabıyla bilinen ev sahibi River Plate, seyircisi önünde galibiyet arayacak. Konuk ekip Boca Juniors ise sahaya direnç ve tutku koymaya çalışacak. İki takım arasındaki bu asırlık rekabet, Arjantin Ligi’ndeki şampiyonluk yarışının seyrini belirleyecek.

Bu asırlık derbi, Spor Smart ve D-Smart GO’da olacak. Maç öncesi analizler, takımların son form durumları ve Buenos Aires sokaklarından taşan derbi coşkusuyla dopdolu bir yayın kuşağı sporseverleri bekliyor.

River Plate - Boca Juniors karşılaşması, TSİ 23.00’de Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarında olacak.