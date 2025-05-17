Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Arjantin'de halk endişeli! Çatı oluklarında görülüyor, uzmanlar 'öldürmeyin' diyor...

Yılanların çatı oluklarında ve verandalarda sıkça görülmesi üzerine Arjantin'in Corrientes'in Pirayuí Nuevo semtinde yaşayan insanlar endişeli günler geçiriyor.

Arjantin'de halk endişeli! Çatı oluklarında görülüyor, uzmanlar 'öldürmeyin' diyor...

Arjantin'in Corrientes'in Pirayuí Nuevo semtinde, özellikle yoğun yağışların ardından yılanların sıkça görülmesi, bölge sakinlerinde alarma geçirdi. Yılanlar çatı oluklarında ve verandalarda dahi görülmeye başlandı.

iStock-2151442385

Uzmanlar, bu yılanların "sapera yılanı" veya "sahte yarará" olarak bilinen ve zehirsiz olan bir tür olduğunu belirterek, halkın endişesini gidermeye çalıştı. Aguará Koruma Merkezi Çevresel Ulaşım ve Eğitim Departmanı Koordinatörü Catalina Mancedo, yaptığı açıklamada, "Bu yılanlar zararsızdır. Yağış sonrası ortaya çıkan yüksek nem, sivrisinekleri ve kurbağaları dışarı çıkarıyor. Bu yılanlar da yiyecek aramak için dışarı çıkıyorlar," dedi.

iStock-867628894

Bölge halkı, yılanların sürekli dışarı çıkmasından endişe ediyor. Bir komşu, "Bugün uyandığımda kaldırımda iki ölü yılan buldum. Sürekli dışarı çıkıyorlar ve çatılara tırmanıyorlar. Korktuğumuz için ne yapacağımızı bilmiyorduk," ifadelerini kullandı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anadolu gelengisi o ilde görüldüAnadolu gelengisi o ilde görüldü
Müşteriye öyle bir para gönderdiler ki...Müşteriye öyle bir para gönderdiler ki...

Anahtar Kelimeler:
Arjantin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

Yer: İstanbul Havalimanı! X-ray, kadınların cinsel organlarında yoğunluk tespit etti... Gerçek şaşkına çeviriyor!

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

'Terörsüz Türkiye istemiyor' denilerek hedef gösterildi! Sözünü sakınmadı

Anadolu gelengisi o ilde görüldü

Anadolu gelengisi o ilde görüldü

Yeni Papa'nın soyadının arkasından yasak aşk çıktı! Gayri meşru ilişki...

Yeni Papa'nın soyadının arkasından yasak aşk çıktı! Gayri meşru ilişki...

Müşteriye öyle bir para gönderdiler ki...

Müşteriye öyle bir para gönderdiler ki...

İdam edilirken aklına Trump geldi! Bakın ne dedi

İdam edilirken aklına Trump geldi! Bakın ne dedi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.