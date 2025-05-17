Arjantin'de halk endişeli! Çatı oluklarında görülüyor, uzmanlar 'öldürmeyin' diyor...

Arjantin'in Corrientes'in Pirayuí Nuevo semtinde, özellikle yoğun yağışların ardından yılanların sıkça görülmesi, bölge sakinlerinde alarma geçirdi. Yılanlar çatı oluklarında ve verandalarda dahi görülmeye başlandı.

Uzmanlar, bu yılanların "sapera yılanı" veya "sahte yarará" olarak bilinen ve zehirsiz olan bir tür olduğunu belirterek, halkın endişesini gidermeye çalıştı. Aguará Koruma Merkezi Çevresel Ulaşım ve Eğitim Departmanı Koordinatörü Catalina Mancedo, yaptığı açıklamada, "Bu yılanlar zararsızdır. Yağış sonrası ortaya çıkan yüksek nem, sivrisinekleri ve kurbağaları dışarı çıkarıyor. Bu yılanlar da yiyecek aramak için dışarı çıkıyorlar," dedi.

Bölge halkı, yılanların sürekli dışarı çıkmasından endişe ediyor. Bir komşu, "Bugün uyandığımda kaldırımda iki ölü yılan buldum. Sürekli dışarı çıkıyorlar ve çatılara tırmanıyorlar. Korktuğumuz için ne yapacağımızı bilmiyorduk," ifadelerini kullandı.