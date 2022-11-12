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Arjantin'de intihar şoku! Sözleşmesi feshedilince canına kıydı

12.11.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin ekiplerinden Aldosivi kulübü son 2 yılda yaşanan ikinci futbolcu intiharı vakasıyla şoke oldu. 2020 yılında Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybederken, bu kez Samuel Rebolla isimli 20 yaşındaki genç oyuncu intihar ederek yaşamını sonlandırdı. İşte detaylar...

Arjantin'de intihar şoku! Sözleşmesi feshedilince canına kıydı

Arjantin'in alt liglerinde mücadele eden Aldosivi kulübü son zamanlarda kulüpte yaşanan intihar vakalarıyla gündemde. Daha önce, Ağustos 2020 yılında sözleşmesi feshedilen Leandro Latorre intihar ederek hayatını kaybetmişti.

AYNI SEBEPTEN CANINA KIYDI

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Bu olayın üzerinden iki yıl geçmesinin ardından bu kez genç oyuncu Samuel Rebolla canına kıydı. İlk profesyonel sözleşmesini imzalamayı bekleyen 20 yaşındaki oyuncu, sözleşmesinin feshedilmesi sonrası canına kıyarak intihar etti.

BABASININ MESAJI YÜREK BURKTU!

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Önemli takımlarda forma giymenin hayalini kuran Latorre'nin ailesi büyük üzüntü yaşarken, Babası José Rebollo "Bana hiçbir zaman iyileşmeyecek bir acı bıraktın" ifadelerini kullandı.


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