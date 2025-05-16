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Arjantin'de olan Mauro Icardi'den şaşırtan karar! Tedavisini bırakıp İstanbul'a dönüyor...

Galatasaray'da uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak olan ve ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro Icardi, takımının şampiyonluğa 1 puan uzakta olması sonrası flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Arjantin'de olan Mauro Icardi'den şaşırtan karar! Tedavisini bırakıp İstanbul'a dönüyor...
Berker İşleyen
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro Icardi'den taraftarı oldukça sevindiren bir hamle geldi.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

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Ligde 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu kutlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da hazırlıklar başlarken Icardi'nin de İstanbul'a dönme kararı aldığı öğrenildi.

KUTLAMALARA KATILACAK

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Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelecek Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip ederek kutlamalara katılacağı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası sezon içerisinde de iki kez İstanbul'a gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Arjantin son dakika icardi
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