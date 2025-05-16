Arjantin'de olan Mauro Icardi'den şaşırtan karar! Tedavisini bırakıp İstanbul'a dönüyor...

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'de bulunan Mauro Icardi'den taraftarı oldukça sevindiren bir hamle geldi.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Ligde 1 puan alması halinde 25. şampiyonluğunu kutlayacak olan Sarı-Kırmızılılar'da hazırlıklar başlarken Icardi'nin de İstanbul'a dönme kararı aldığı öğrenildi.

KUTLAMALARA KATILACAK

Kız arkadaşı China Suarez ile birlikte İstanbul'a gelecek Arjantinli golcü, Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maçı tribünden takip ederek kutlamalara katılacağı öğrenildi.

32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı sonrası sezon içerisinde de iki kez İstanbul'a gelmişti.