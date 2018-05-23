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Arjantin'de Sergio Romero şoku

DÜNYA KUPASI - SLİDER HABERLERİ  | 23.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda sakatlanan kaleci Sergio Romero kadrodan çıkarıldı

Arjantin'de Sergio Romero şoku

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen Romero'nun sağ dizinden sakatlandığı ve ameliyata alınacağı belirtildi.

Kadrodan çıkarılan 31 yaşındaki Romero'nun yerine Tigres takımında forma giyen Nahuel Guzman kadroya davet edildi.

Arjantin'de 94 maçta görev alan Romero'un yedekleri arasında 2 karşılaşmada milli formayı giyen Chelsea'den Willy Caballero ve henüz milli takım formasıyla sahaya çıkmayan River Plateli Franco Armani yer alıyor.

Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Arjantin, ilk maçını 16 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.


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