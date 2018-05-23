Arjantin'de Sergio Romero şoku

Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen Romero'nun sağ dizinden sakatlandığı ve ameliyata alınacağı belirtildi.
Kadrodan çıkarılan 31 yaşındaki Romero'nun yerine Tigres takımında forma giyen Nahuel Guzman kadroya davet edildi.
Arjantin'de 94 maçta görev alan Romero'un yedekleri arasında 2 karşılaşmada milli formayı giyen Chelsea'den Willy Caballero ve henüz milli takım formasıyla sahaya çıkmayan River Plateli Franco Armani yer alıyor.
Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alan Arjantin, ilk maçını 16 Haziran'da İzlanda ile oynayacak.
Suat Kaya saç imajıyla ilgili ilk kez konuştu!
Bafetimbi Gomis'ten Aleyna Tilki itirafı!
Nagatomo: Kararı ben verecek olsam Galatasaray'da kalırım
Borussia Dortmund, Lucien Favre'yi resmen açıkladı
Fenerbahçe Ahmed Musa'yı transfer ediyor
Başakşehir Burak Yılmaz'a talip oldu
Burak Yılmaz'dan veda paylaşımı!
Martin Skrtel Fenerbahçe'den gidiyor
Şenol Güneş kararını verdi
Beşiktaş Gökhan Gönül'ü yakından ilgilendiren bir karar aldı
Cengiz Ünder, "en başarılı genç yabancı oyuncu" oldu
Marouane Fellaini resmen açıklandı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig'e yükselen 3. takım oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum