Arjantin formasıyla Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria'dan veda açıklaması!

Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden ve geride bıraktığımız sezon Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria, önümüzdeki yaz oynanancak Copa America ile jubile yapmaya hazırlanıyor.

"VEDA EDİYORUM"

Angel Di Maria yaptığı paylaşımda "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

29 GOL, 29 ASİST

Arjantin formasıyla 136 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazandı.





