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Arjantin formasıyla Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria'dan veda açıklaması!

23.11.2023 20:17 | Son Güncelleme:
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Benfica ve Arjantin Milli Takım formasını giyen Angel Di Maria, yaptığı paylaşımla milli takıma veda edeceğini duyurdu. İşte yıldız oyuncunun o paylaşımı.

Angel Di Maria

Angel Di Maria

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Benfica
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Kariyerine Portekiz ekibi Benfica'da devam eden ve geride bıraktığımız sezon Arjantin ile Dünya Kupası kazanan Angel Di Maria, önümüzdeki yaz oynanancak Copa America ile jubile yapmaya hazırlanıyor.

"VEDA EDİYORUM"

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Angel Di Maria yaptığı paylaşımda "Ruhumda bir acı ve boğazımda bir düğüm hissederek kariyerimde başıma gelen en güzel şeye veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

29 GOL, 29 ASİST

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Arjantin formasıyla 136 resmi maça çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 29 gol, 29 asistlik skor katkısı sağladı ve milli takım ile bir kez Dünya Kupası bir kez de Copa America'yı kazandı.

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