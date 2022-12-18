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Arjantin Fransa maçı canlı izle: Arjantin Fransa canlı yayın hangi kanalda, kaç kaç? Dünya Kupası final maçı!

18.12.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası final maçı bu akşam 18.00'da başlayacak. Arjantin - Fransa final maçında gülen taraf kim olacak? Dünya Kupası final maçı Trt1 ekranlarından şifresiz ve hd şekilde canlı yayınlanacak. TRT1 Arjantin Fransa maçı canlı yayın izle!

Arjantin Fransa maçı canlı izle: Arjantin Fransa canlı yayın hangi kanalda, kaç kaç? Dünya Kupası final maçı!

Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen futbolseverler, TRT 1 canlı maç izleme ekranını yoğun bir şekilde araştırıyor. Arjantin- Fransa final maçı bu akşam 18.00'da başlayacak. Maç turnuvanın en büyük stadı Lusail'de oynanacak. Saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Fransa Arjantin maçı Trt1den canlı yayınlanacak.Futbol şöleni olacağı tahmin edilen akşamda Dünya Kupası'nın sahibi kim olacak?

Dünya Kupası maçları3

TRT'DEN ÇAĞRI

TRT, Dünya Kupası maçlarının daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ CANLI İZLE

Dünya Kupası maçlarına bu yıl Katar ev sahipliği yaptı. İzleyicilerin akın ettiği turnuvada sona gelindi. Messi’li Arjantin ile Mbappe’li Fransa’nın mücadelesini izlemek isteyen futbolseverler Fansa - Arjantin final maçı araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Fransa - Arjantin maçını canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayınız.

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

FRANSA ARJANTİN MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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