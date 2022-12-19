Arjantin Fransa maçında görülmemiş olay! Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu

2022 FIFA Dünya Kupası muhteşem bir sonla tamamlanırken, final mücadelesinde Arjantin rakibi Fransa'yı 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 berabere biterken kullanılan seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

SEVİNCİN DOZUNU ABARTTI!

Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından Arjantinli futbolseverler coşkulu bir sevinç yaşarken tribünde bulunan bazı taraftarla bu sevincin dozunu abarttı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Tribünde bulunan bir kadın taraftar son düdüğün gelmesi ve Arjantin'in Dünya Şampiyonu olmasının ardından sevincini soyunarak kutladı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TÜM DÜNYA İZLEDİ

Dünyanın her yerinden izlenebilen mücadeleyi 688 milyon kişi izlerken, 88.966 kişilik Lusial Stadyumu da tam kapasiteydi.



