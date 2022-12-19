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Arjantin Fransa maçında görülmemiş olay! Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu

19.12.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi 36 yıllık hasretin ardından Arjantin olurken, nefes kesen mücadelede son düdükle birlikte gelen şampiyonluk sonrası Arjantinli taraftarlar adeta çılgına döndü. Binlerce taraftarın tribünlerde izlediği karşılaşmada bir kadın taraftarın ise soyunması gündem oldu. İşte detaylar...

Arjantin Fransa maçında görülmemiş olay! Tribündeki kadın taraftar sevinçten soyundu

2022 FIFA Dünya Kupası muhteşem bir sonla tamamlanırken, final mücadelesinde Arjantin rakibi Fransa'yı 90 dakikası 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 berabere biterken kullanılan seri penaltı vuruşlarında 4-2 mağlup ederek 36 yıl sonra Dünya Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

SEVİNCİN DOZUNU ABARTTI!

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Karşılaşmada bitiş düdüğünün çalmasının ardından Arjantinli futbolseverler coşkulu bir sevinç yaşarken tribünde bulunan bazı taraftarla bu sevincin dozunu abarttı.

ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

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Tribünde bulunan bir kadın taraftar son düdüğün gelmesi ve Arjantin'in Dünya Şampiyonu olmasının ardından sevincini soyunarak kutladı. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

TÜM DÜNYA İZLEDİ

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Dünyanın her yerinden izlenebilen mücadeleyi 688 milyon kişi izlerken, 88.966 kişilik Lusial Stadyumu da tam kapasiteydi.

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