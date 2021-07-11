SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

11.07.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'in Kupa Amerika turnuvası finalinde rakibi Brezilya'yı mağlup ederek şampiyon olmasının ardından, Arjantin halkı sokağa döküldü.

Arjantin halkı Kupa Amerika zaferini kutluyor

Arjantin, Kupa Amerika finalinde Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek hem 28 yıllık kupa hasretine son verdi hem de yıldız futbolcu Lionel Messi milli takım formasıyla ilk üst düzey başarısını elde etti.

13

Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde Maracana Stadı'nda oynana karşılaşmadan Arjantin'in 1-0 galip ayrılmasının ardından binlerce Arjantinli kutlama yapmak için sokaklara döküldü.

14

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Dikilitaşta toplanan binlerce kişi 28 yıl sonra gelen şampiyonluğun sevincini yaşadı. Her yaştan Arjantinlinin katıldığı kutlamada halk Messi sloganları attı, arabasıyla gelenler de korna çalarak kutlamaya eşlik etti.

Binlerce kişinin bir araya geldiği kutlamada halk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını unutarak sosyal mesafe kuralına uymadı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gervinho: Şampiyon olmak istiyoruzGervinho: Şampiyon olmak istiyoruz
Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"Tek seferde servet doğurdu! "İnanamadık, saydık"
Futbolcuların ilginç gol sevinçleriFutbolcuların ilginç gol sevinçleri
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Brezilya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

Gültekin cinayetinde yeni delil davanın seyrini değiştirdi

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

Fenerbahçe Senegalli golcü ile anlaştı!

Fenerbahçe Senegalli golcü ile anlaştı!

F.Bahçe yıldız ismi 10 katına satıyor

F.Bahçe yıldız ismi 10 katına satıyor

Arjantin’in 28 yıllık hasreti sona erdi

Arjantin’in 28 yıllık hasreti sona erdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.