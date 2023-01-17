Arjantin ile Dünya Kupası'nı kaldıran Rodrigo de Paul'un sevgilisi öyle bir itirafta bulundu ki... "Sarhoş geldi ve..." Messi detayı!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin, 36 yıllık hasrete son verirken bu başarıda payı olan isimlerden biri de Arjantin 28 yaşındaki yıldızı Rodrigo de Paul'du...

Kazanılan kupa sonrası büyük bir sevinç yaşayan Rodrigo'nun kız arkadaşı Tini Stoessel, yıldız oyuncu ile ilgili yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.

"SENİ SEVİYORUM MESSI" DEDİ!

Stoessel, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." şeklinde konuştu.

AÇIKLAMARIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'de De Paul, takımın önemli isimlerinden biri olmayı başarmıştı. 28 yaşındaki futbolcu, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında Lionel Messi'ye destek olmak için yaptığı açıklamalarla da sık sık gündem olmuştu.



