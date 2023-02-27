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Arjantin, Lionel Scaloni’nin sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı

27.02.2023 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dünya şampiyonu Arjantin, Teknik Direktör Lionel Scaloni ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Arjantin, Lionel Scaloni’nin sözleşmesini 2026’ya kadar uzattı

Arjantin Milli Takımı’nın başına 2018 yılında geçen ve bu süre zarfında 3 kupa kazanan 44 yaşındaki Scaloni, Tangocular ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı. Yeni sözleşme Arjantin Futbol Federasyonu tarafından resmi olarak açıklandı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda şampiyonluğa ulaşan Scaloni, Arjantin Milli Takımı ile 2021 yılında Copa America, 2022 yılında da Finalissima’da kupaya uzandı.

Scaloni ile 57 maça çıkan Tangocular, bu karşılaşmalarda 40 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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