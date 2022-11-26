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Arjantin Meksika'yı 2-0 mağlup etti! Messi 'devam' dedi

26.11.2022 23:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... 2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Arjantin ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele Arjantin rakibini 2-0 mağlup etmeyi başarırken, gruptaki ilk puanıyla tanışmış oldu. Bu sonuçla gruptan çıkma şansını koruyan Arjantin C Grubu'ndaki son maçında 4 puanla liderlik koltuğunun sahibi olan Polonya ile karşı karşıya gelecek.

Arjantin Meksika'yı 2-0 mağlup etti! Messi 'devam' dedi
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. C Grubu'nun kritik mücadelesinde Messi'li Arjantin Meksika ile karşı kaşıya geldi. Mücadele Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

İLK TEHLİKE MEKSİKA'DAN

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Karşılaşmaya Meksik hızlı başlarken, mücadelenin 10. dakikasında sol kanatta ceza sahasının uzağında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vega'nın vuruşu Arjantin kalesinde tehlike yarattı.

MESSİ KALEYİ DENEDİ...

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Karşılaşmanın 34. dakikasında sağ tarafta tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Arjantin'de topun başına geçen Messi kaleye vurdu, kaleci Ochoa topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

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Karşılaşmanın ilk yarısı başladığı skorla 0-0 sonuçlandı.

DI MARIA SERT VURDU!

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Karşılaşmanın ikinci yarısına daha etkili başlayan Arjantin 55. dakikada Di Maria ile tehlikeli geldi. Yıldız oyuncu topa yerden sert bir şekilde vurdu ancak savunma topu uzaklaştırdı.

MESSİ'DEN MÜTHİŞ GOL!

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Mücadelede gol perdesini Messi 64. dakikada açtı. Merkezde Di Maria'nın pasını kontol eden yıldız oyuncu, ceza sahasının dışında top sert ve düzgün bir vuruş gerçekleştirdi. Top kalecinin solundan ağlarla buluştu.

FERNANDEZ SKORU BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın bitimine az bir süre kala bu kez Fernandez sahneye çıktığı kullanılan köşe vuruşunun ardından topla buluşan yıldız oyuncu, harika bir plase ile durumu 2-0'a getirdi.

YENİLSEYDİ ELENİYORDU...

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İlk mücadelede Suudi Arabistan'a şok bir skorla 2-1 mağlup olan Arjantin bu galibiyetin ardından 3 puanla tanışırken, ikinci maçların sonunda 3 puanla lider Polonya'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

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