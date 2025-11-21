Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

FIFA 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını güçlendiren A Milli Futbol Takımı, yeni bir yıldız adayını milli oyuncu havuzuna katmak için harekete geçti. Arjantin'in alt yaş milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için resmi girişimler başladı.

ALMAN LİGİ'NDE FORMA GİYİYOR

Bundesliga temsilcisi Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen genç oyuncunun annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli. Bu çok uluslu kökeni nedeniyle Güner’in üç farklı milli takım arasında tercih yapma şansı bulunuyor.

ARJANTİN'İN U17 TAKIMINDA OYNADI

Kariyerinin başında Almanya'nın davetini kabul eden Can Armando Güner, daha sonra tercihini değiştirerek Arjantin'in teklifine olumlu yanıt vermişti. Arjantin U17 Milli Takımı’yla Katar’daki U17 Dünya Kupası’nda sahaya çıkan genç hücum oyuncusu, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Hücum hattının sağ kanadında görev yapan Güner, henüz A Milli Takım seviyesinde kararını vermedi. ESPN’in geçtiğimiz yaz yayımladığı haberde, oyuncunun Türkiye ve Arjantin’den resmi davet aldığı, kararını ise daha fazla süre alabileceği bir milli takıma göre şekillendirmek istediği vurgulanmıştı.

A Milli Takım yetkilileri, genç yeteneği Türkiye’ye kazandırmak için temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte oyuncunun milli takım geleceğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.