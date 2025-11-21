SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!

A Milli Takım, geleceğe yönelik kadro planlaması kapsamında Arjantin’in alt yaş milli takımlarında boy gösteren 17 yaşındaki Can Armando Güner’i milli oyuncu havuzuna dahil etmek için resmi girişimlere hız verdi. Genç yıldız adayının Türkiye, Almanya ve Arjantin arasında vereceği milli takım tercihine yönelik süreç büyük bir titizlikle takip ediliyor.

Arjantin Milli Takımı'ndan Türkiye'ye transfer!
Emre Şen

FIFA 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını güçlendiren A Milli Futbol Takımı, yeni bir yıldız adayını milli oyuncu havuzuna katmak için harekete geçti. Arjantin'in alt yaş milli takımlarında forma giyen 17 yaşındaki Can Armando Güner için resmi girişimler başladı.

ALMAN LİGİ'NDE FORMA GİYİYOR

Arjantin Milli Takımı ndan Türkiye ye transfer! 1

Bundesliga temsilcisi Borussia Mönchengladbach altyapısında forma giyen genç oyuncunun annesi Alman, babası Türk, büyükannesi ise Arjantinli. Bu çok uluslu kökeni nedeniyle Güner’in üç farklı milli takım arasında tercih yapma şansı bulunuyor.

ARJANTİN'İN U17 TAKIMINDA OYNADI

Arjantin Milli Takımı ndan Türkiye ye transfer! 2

Kariyerinin başında Almanya'nın davetini kabul eden Can Armando Güner, daha sonra tercihini değiştirerek Arjantin'in teklifine olumlu yanıt vermişti. Arjantin U17 Milli Takımı’yla Katar’daki U17 Dünya Kupası’nda sahaya çıkan genç hücum oyuncusu, uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti.

Hücum hattının sağ kanadında görev yapan Güner, henüz A Milli Takım seviyesinde kararını vermedi. ESPN’in geçtiğimiz yaz yayımladığı haberde, oyuncunun Türkiye ve Arjantin’den resmi davet aldığı, kararını ise daha fazla süre alabileceği bir milli takıma göre şekillendirmek istediği vurgulanmıştı.

A Milli Takım yetkilileri, genç yeteneği Türkiye’ye kazandırmak için temaslarını sürdürüyor. Bu süreçte oyuncunun milli takım geleceğini nasıl şekillendireceği merakla bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyada benzeri yok! Hem başkan hem antrenör hem de kaleciDünyada benzeri yok! Hem başkan hem antrenör hem de kaleci
Fenerbahçe'den sürpriz İrfan Can Kahveci hamlesi!Fenerbahçe'den sürpriz İrfan Can Kahveci hamlesi!
Anahtar Kelimeler:
Arjantin Türkiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.