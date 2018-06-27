Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)

Arjantin - Nijerya maç özeti, maçın önemli anları haberimizde. Rusya'da düzenlenen 2018 FİFA Dünya Kupası grup aşamasında son karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Cüneyt Çakır tarafından yönetilen Arjantin - Nijerya maçı ile son 16 turunda Fransa'nın rakibi belli oldu. Arjantin'in aldığı sonuçlar karşısında yoğun eleştirilere uğrayan Messi, Arjantin - Nijerya maçında sahaya çıktı ve özlenen performansı ve attığı gol ile takımına turu atlamasına sebep oldu. Arjantin, son dakikalarda bulduğu gol ile Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı başardı. İşte Arjantin - Nijerya maç özeti ve maçın önemli anları
Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.
dakikada Arjantin öne geçti. Banega'nın orta sahadan savunmanın arkasına attığı uzun topu kontrol eden Messi, ceza sahası içinde sağ ayağıyla sert vurdu ve topu filelere gönderdi: 0-1.
dakikada Arjantin ikinci golüne yaklaştı. Messi'nin ara pasıyla Higuain kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa güçlükle dokundu, zamanında kalesini terkeden kaleci Uzoho'ya çarpan top geri döndü.
dakikada Arjantin'in Nijerya ceza sahasının hemen önünden, sol çaprazdan kazandığı frikikte topun başına Messi geçti. Messi'nin ters köşeye gönderdiği top yan direğe çaparak oyun alanına geri döndü.
dakikada Mascherano ile Balogun arasında yaşanan pozisyon sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. 51. dakikada penaltıyı kullanmak için topun başına Moses geçti. Moses, topu ve kaleci Armani'yi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.
dakikada Arjantin ceza sahasına giren Ighalo kaleci Armani ile karşı karşıya kaldı. Sol çaprazdan yakın mesafeden şutu kaleciden döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.
Mücadele Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
ARJANTİN 2-1 NİJERYA
Stat: Saint Petersburg
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun (Türkiye)
Nijerya: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Mikel, Etebo, Moses, Iheanacho (Dk. 46 Ighalo), Ahmed Musa (Dk. 90 2 Nwankwo)
Arjantin: Armani, Tagliafico (Dk. 80 Aguero), Rojo, Otamendi, Mercado, Banega, Mascherano, Di Maria (Dk. 72 Meza), Perez (Dk. 61 Pavon), Higuain, Messi
Goller: Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin), Dk. 51 Moses (Penaltıdan) (Nijerya)
Sarı kartlar: Dk. 32 Balogun, Dk. 90 1 Mikel (Nijerya), Dk. 49 Mascherano, Dk. 64 Banega, Dk. 90 4 Messi (Arjantin)
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