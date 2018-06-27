Arjantin - Nijerya maç özeti izle: Messi attı, Arjantin tur atladı! (Videolu geniş maç özeti)

Arjantin - Nijerya maç özeti, maçın önemli anları haberimizde. Rusya'da düzenlenen 2018 FİFA Dünya Kupası grup aşamasında son karşılaşmalar oynanmaya devam ediyor. Cüneyt Çakır tarafından yönetilen Arjantin - Nijerya maçı ile son 16 turunda Fransa'nın rakibi belli oldu. Arjantin'in aldığı sonuçlar karşısında yoğun eleştirilere uğrayan Messi, Arjantin - Nijerya maçında sahaya çıktı ve özlenen performansı ve attığı gol ile takımına turu atlamasına sebep oldu. Arjantin, son dakikalarda bulduğu gol ile Nijerya'yı 2-1 mağlup etti ve son 16 turuna kalmayı başardı. İşte Arjantin - Nijerya maç özeti ve maçın önemli anları

ARJANTİN - NİJERYA MAÇ ÖZETİ





ARJANTİN - NİJERYA MAÇI ÖNEMLİ ANLARI

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son maçında Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Grupta ilk galibiyetini alan Arjantin puanını 4'e yükseltti ve 2. sıraya çıkarak son 16 turuna yükseldi. Üç puanda kalan Nijerya ise şampiyonaya veda etti.