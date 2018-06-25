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Arjantinli taraftarlar Nijerya maçında Cüneyt Çakır'a güveniyor!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 25.06.2018 13:44 | Son Güncelleme

Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin Milli Takımı, Dünya Kupası'nda yoluna devam edebilmek için tarihinin en önemli maçlarından birinde yarın Nijerya ile karşılaşacak. Kazanmaktan başka çaresi olmayan Arjantin'in bu kritik maçını yönetecek hakem ise Cüneyt Çakır.

Arjantinli taraftarlar Nijerya maçında Cüneyt Çakır'a güveniyor!

Rusya'da devam eden Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele eden Arjantin, oynadığı iki maçta sadece 1 puan alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. Gruptaki son maçında yarın Nijerya ile karşılaşacak olan Arjantin için bu maç kritik durumda.

Kazanmaktan başka çaresi olmayan Messi ve arkadaşlarının bu zorlu mücadelesinde düdük çalacak isim ise Türkiye Futbol Federasyonu hakemi Cüneyt Çakır.

Güney Amerika basını, Cüneyt Çakır'ın Arjantin'in bu kritik maçını yönetecek olmasını şans olarak görüyor. Arjantinli taraftarların Messi'nin uyanış maçı olarak beklediği Nijerya karşılaşmasını 2014-2015 sezonundaki Şampiyonlar Ligi finaline benzetiyor.

O finalde, Barcelona ile Juventus karşı karşıya gelmiş, karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetmiş, Katalan ekibi de sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu. Yapılan haberlerde bu kritik maçı yöneten Cüneyt Çakır'ın Lionel Messi'ye uğurlu geldiğini bu nedenle de Arjantin'in Nijerya karşısında yıldız futbolcu önderliğinde galip geleceği belirtiliyor.

Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı Arjantin - Nijerya karşılaşması yarın TSİ 21:00'de başlayacak.

(CNN Türk)

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası cüneyt çakır Arjantin

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