Arjantinli tenisçi Del Potro dizinden ameliyat edilecek

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Queen's Club Şampiyonası'nda Denis Shapovalov'u 2-0 yendiği ilk tur maçında sakatlanan erkekler dünya sıralamasının 12. basamağındaki Arjantinli tenisçi Juan Martin Del Potro'nun, sağ diz kapağı bir kez daha kırıldı.
2018'in ekim ayında da sağ diz kapağı kırıldığı için sezonun son bir ayını kaçıran 30 yaşındaki tenisçinin, birkaç gün içinde ameliyat edileceği belirtildi. El bileğindeki sakatlıklar nedeniyle 2014 ve 2015'te kortlardan uzak kalan 2009 ABD Açık şampiyonu, 1 Temmuz'da başlayacak sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da oynayamayacak.
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