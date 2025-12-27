Arjantinli Türk Galatasaray'a doğru! Umut Toğumcu ve Can Armando Güner aslan yolunda

Galatasaray'da devre arası transfer dönemine girilirken gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncularda büyük önem arz ediyor. Sarı-kırmızılı takımda transferden sorumlu yöneticilerden Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, dün yaptığı açıklamada 2 isimle yollarnı ayıracaklarını açıkladı.

BERKAN KUTLU VE YUSUF DEMİR YOLCU!

Sarı-kırmızılı takımda Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun açıklamasına göre Berkan Kutlu ve Yusuf Demir ile yolların ayrılması kararı alınırken, yerlerine 2 gurbetçi isim getiriliyor.

CAN ARMANDO GÜNER İMZA ATACAK!

Gazeteci Ferhat Kızıltaş'ın haberine göre; "Can Armando Güner, 7 Ocak tarihinde, 18 yaşına bastığı gün, benim tahminime göre Galatasaray'a imza atacak." açıklamasında bulundu. Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantin'li olan Can Armando Güner'i kadrosuna katarak +2'lik yabancı oyuncu kontenjanını Umut Tohumcu ve Can Armando Güner ile dolduracak. 17 yaşındaki Can Armando Güner her iki kanatta ve en uçta görev alırken Schalke 04’ün de istediği oyuncu büyük ölçüde ikna edildi. Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach U19 takımında forma giyen genç isim ilk planda akademi transferi olarak düşünülüyor.

UMUT TOĞUMCU'DA SONA DOĞRU!

Cimbom'da ilk hedef Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu. Sarı-kırmızlı ekip gerektiğinde rotasyonda da olabilecek gelecek vaat eden orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak isterken, Alman ekibi ile 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda anlaşmaya çok yakın. Toğumcu'nun Almanya'da merkez orta saha, ön libero ve forvet arkasında görev aldığı belirtilirken, Berkan Kutlu'dan boşalan yeri doldurması planlanıyor.