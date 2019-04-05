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Arjantinli yıldız Lionel Messi'den önce Barcelona'nın 10 numaraları

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 05.04.2019 10:24 | Son Güncelleme

Arjantinli yıldız Messi uzun bir süredir Barcelona'nın 10 numaralı formasını giyiyor.

Peki Messi'den önce bu formayı kimler giyiyordu?

Barça'nın efsane isimleri

1960-61 sezonunda Luis Suarez Barcelona'nın 10 numarasıydı.

1960-61 sezonunda Luis Suarez Barcelona'nın 10 numarasıydı.

Diego Armando Maradona, Barcelona'da oynadığı dönemde 10 numaranın sahibiydi. İskoç futbolcu Steve Archibald, 85-86 sezonunda bu formayı giydi.

Diego Armando Maradona, Barcelona'da oynadığı dönemde 10 numaranın sahibiydi. İskoç futbolcu Steve Archibald, 85-86 sezonunda bu formayı giydi.

Robert Fernandez ise 89/90 sezonunda formanın sahibiydi. Pep Guardiola ise 91/92'de 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Robert Fernandez ise 89/90 sezonunda formanın sahibiydi. Pep Guardiola ise 91/92'de 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Hollandalı futbolcu Robert Witschge Guardiola'nın ardından formayı aldı. Sonraki 10 numara Guillermo Amor oldu. Amor'dan formayı devralan isim ise Eusebio'ydu.

Hollandalı futbolcu Robert Witschge Guardiola'nın ardından formayı aldı. Sonraki 10 numara Guillermo Amor oldu. Amor'dan formayı devralan isim ise Eusebio'ydu.

Bulgar yıldız Hristo Stoichkov Barça kariyerinin büyük bölümünde 8 numarayı giyse de 93/94'te bir süre 10 numaralı formaya sahip oldu. Ardından Romario geldi ve formayı aldı.

Bulgar yıldız Hristo Stoichkov Barça kariyerinin büyük bölümünde 8 numarayı giyse de 93/94'te bir süre 10 numaralı formaya sahip oldu. Ardından Romario geldi ve formayı aldı.

Brezilyalı yıldızın ardından Gheorghe Hagi formayı sırtına geçirdi. Hagi sonrasında Lluis Carreras ve Roger Garcia 10 numarayı giydi.

Brezilyalı yıldızın ardından Gheorghe Hagi formayı sırtına geçirdi. Hagi sonrasında Lluis Carreras ve Roger Garcia 10 numarayı giydi.

Onların ardından Fin futbolcu Jari Litmanen 10 numara oldu. Sonrasında önce Giovanni, ardından da Rivaldo takımın 10 numarası oldu.

Onların ardından Fin futbolcu Jari Litmanen 10 numara oldu. Sonrasında önce Giovanni, ardından da Rivaldo takımın 10 numarası oldu.

Brezilyalı Ronaldinho ise Lionel Messi'den önce Barcelona'nın 10 numaralı formasını giyen son isim oldu.

Brezilyalı Ronaldinho ise Lionel Messi'den önce Barcelona'nın 10 numaralı formasını giyen son isim oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Lionel Messi Barcelona ispanya La Liga

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ulan dangalak George Hagı Brezılyalı degıl Romanyalı - ne biçim gazetecilik yapıyorsunuz bilmem ?!
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