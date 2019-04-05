Arjantinli yıldız Lionel Messi'den önce Barcelona'nın 10 numaraları

Robert Fernandez ise 89/90 sezonunda formanın sahibiydi. Pep Guardiola ise 91/92'de 10 numaralı formayı sırtına geçirdi.

Hollandalı futbolcu Robert Witschge Guardiola'nın ardından formayı aldı. Sonraki 10 numara Guillermo Amor oldu. Amor'dan formayı devralan isim ise Eusebio'ydu.