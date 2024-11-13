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Arka Sıradakiler'in efsane oyuncusu yıllar sonra ekranlara dönüyor! Müjde Uzman'la oynayacak!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
13.11.2024 17:36
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Arka Sıradakiler'de canlandırdığı Oktay karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Bülent Çetinarslan, NOW TV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüyor.

Arka Sıradakiler'in efsane oyuncusu yıllar sonra ekranlara dönüyor! Müjde Uzman'la oynayacak!

2007-2012 yılları arasında yayınlanan, ve bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisi final yapmasına rağmen yıllarca unutulmadı. Bülent Çetinaslan, Sevda Dalkıç ve Temmuz Karitutal gibi isimlerin yer aldığı dizinin oyuncuları pek fazla dizi ve film projesiyle karşımıza çıkmamıştı.

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YILLAR SONRA EKRANLARA DÖNÜYOR!

Uzun süredir ekranda görünmeyen dizide Oktay karakterini canlandıran Bülent Çetinarslan, Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeniden ekranlara dönüyor. Çetinarslan, NOW TV'de yayına hazırlanan ve başrollerini Bennu Yıldırımlar, Müjde Uzman ve Melisa Şenolsun'un paylaştığı "Aşk,Evlilik,Boşanma" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu Faruk karakterine hayat verecek ve Gaye’nin (Müjde Uzman) geçmiş sahnelerinde babası olarak seyirci karşısına çıkacak.

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AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NEDİR?

Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sıradakiler dizisi
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