Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı! Hamdi Alkan hakkında sert sözler

2000'li yılların efsanelerinden biri olan Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakterine hayat veren Fırat Çöloğlu gözlerden uzakta bir hayat sürüyordu.

Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı İbo karakteriyle bilinen Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı ve son haliyle dikkat çekti. Magazinburada muhabirlerine açıklamalar yapan Fırat Çöloğlu dizinin yönetmeni Hamdi Alkan hakkında iddialarda bulundu.

Fırat Çöloğlu "Ne oldu da gittin geri dönmedin?" sorusu üzerine "Küskünlük durumu oldu. İşimi yapmak istemedim, 21 yaşında Arka Sıradakiler'de oynadım sonra kendimi geliştirmek açısından yurt dışı deneyimleri yaşayıp Türkiye'ye döndüm pandemiye kadar tiyatro yaptım" dedi.

HAMDİ ALKAN SORUSU

Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu "Ekrandan neden uzak durdun?, Hamdi Alkan ile o dönem problem yaşadığını duydum ön kesme gibi bir dedikodu da çıktı" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Geçen gün iş yerime bir öğrencisi geldi, nasıldı aranız dedi. İyiydi, sette eğlenerek çekim yapıyorduk dedim. O sizin için çok iyi konuşmuyor ama dedi. Öğrencilerine anlatacak hikaye bu mu? İnsan çalıştığı kişiyle gurur duyar, çok keyifli bir işti. Kendisiyle bir problemim yoktu, ekmek bu yani..."

Muhabir "O kişinin ekmeğinizle oynadığını düşünüyor musunuz?" sorusu üzerine ise oyuncu "Bunu hangi Arka Sokaklar oyuncusuna sorarsanız hangisi iş bulamıyorsa 'evet' der herhalde. Bülent'e sorun diğer arkadaşlara sorun..." diyerek şaşırttı.