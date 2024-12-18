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Rihanna Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı! İşte o ikonik an

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.12.2024 13:50
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Mariah Carey, Brooklyn'deki Barclays Center'da Noel Zamanı turnesinin son gösterisi için sahnedeydi. Etkinlikte Rihanna göğsüne ünlü şarkıcıdan imza aldı.

Rihanna Mariah Carey'e göğsünü açıp imza attırdı! İşte o ikonik an

Mariah Carey, Salı günü Brooklyn'deki Barclays Center'da verdiği konser sırasında hayranlarına unutulmaz bir an yaşattı.

Mariah Carey, 36 yaşındaki Rihanna'nın hayranlıkla beklediği imzayı attı. O sırada mikrofonu eline alan Rihanna, konseri izlemeye gelen kalabalığa "Hey, Mariah Carey şu anda memelerimi imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor" diyerek şaka yaptı.

55 yaşındaki şarkıcı, ünlü isim Rihanna'nın isteğini kırmadı ve sahneye çıkarak Rihanna'nın göğsüne imza attı.

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Mariah işini bitirdikten sonra, Rihanna gururla imzaladığı yeri gösterdi ve "Şuna bakın" diyerek mutluluğunu paylaştı. O anın kaydedildiği videolar kısa süre içinde sosyal medyada viral oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Rihanna
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