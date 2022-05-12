Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı! "Karizmanın vücut bulmuş hali"

15 sene önce yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler dizisi 193 bölüm sonra final yapmıştı. Bülent Çetinaslan dizide lise öğrencisi Oktay rolünü canlandırırken 32 yaşındaydı. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan son haliyle şaşırttı.

BÜLENT ÇETİNASLAN'IN SON HALİ

Bülent Çetinaslan Arka Sıradakiler dizisinden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yavuz rolüne de hayat vermişti. Sonrasında, TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları programı ile ekranlara gelmişti.

47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı. Çetinaslan'ın Instagram pozlarına, "Karizmanın vücut bulmuş hali", "Maşallah çok karizmasınız" gibi yorumlar geldi.

Öte yandan Bülent Çetinaslan'ın yıllar içerisinde görüntüsünün pek değişmemesi dikkat çekti.

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Çetinaslan 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı.

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol aldı.

Melekler Adası ve Acı Hayat gibi dizilerde de boy gösteren Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisindeki 'Oktay' rolüyle akıllara kazındı.



