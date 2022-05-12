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Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı! "Karizmanın vücut bulmuş hali"

12.05.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Çetinaslan, bir zamanlara damga vuran Arka Sıradakiler dizisinde başrol Oktay rolünü oynadı. Bu rolüyle akıllara kazınan Bülent Çetinaslan yıllar içerisinde farklı projelerle de ekranlara geldi. Çetinaslan'ın son hali görenleri şaşırttı.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı! "Karizmanın vücut bulmuş hali"

15 sene önce yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Arka Sıradakiler dizisi 193 bölüm sonra final yapmıştı. Bülent Çetinaslan dizide lise öğrencisi Oktay rolünü canlandırırken 32 yaşındaydı. Şimdilerde 47 yaşında olan Bülent Çetinaslan son haliyle şaşırttı.

BÜLENT ÇETİNASLAN'IN SON HALİ

Bülent Çetinaslan Arka Sıradakiler dizisinden sonra Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Yavuz rolüne de hayat vermişti. Sonrasında, TV8'de yayınlanan Boxun Yıldızları programı ile ekranlara gelmişti.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

47 yaşındaki Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı. Çetinaslan'ın Instagram pozlarına, "Karizmanın vücut bulmuş hali", "Maşallah çok karizmasınız" gibi yorumlar geldi.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

Öte yandan Bülent Çetinaslan'ın yıllar içerisinde görüntüsünün pek değişmemesi dikkat çekti.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Bülent Çetinaslan 12 yıl boyunca çeşitli takımlarda profesyonel voleybol oynadı.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra 21 yaşındayken Çiçek Taksi dizisinde rol aldı.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

Melekler Adası ve Acı Hayat gibi dizilerde de boy gösteren Çetinaslan, Arka Sıradakiler dizisindeki 'Oktay' rolüyle akıllara kazındı.

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!

Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın son hali şaşırttı!


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Hamdi Alkan
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