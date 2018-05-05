Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanı! Hüsnü Çoban ölecek mi? Hastalığı nedir?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Komiser, burnundan gelen kana anlam veremedi. Arka Sokaklar 480. bölüm fragmanında, Hüsnü'nün rahatsızlığı kafalardaki soruyu cevapsız bırakmaya devam edecektir. Rıza Baba, torunu ve kızını bulmak için tüm imkanlarını kullanıyor! Rıza Baba, kızını ve torununu kaçıranın peşine düşmüştür. Onları bulmak için elindeki tüm imkanlarını kullanacaktır. Mesut ise teröristlerle çatışma içerisine girecektir. Hüsnü, geceleri yorgunluktan uyuyamaz. Bunu bahara yorar. Vücudu kırgındır ve ağrısı vardır. Ekip arkadaşları da onun bu yorgun halinden endişe duyar. Zeliş, babasının bu hali üzerine ona Spa merkezinde bir masaj ayarlar. Hüsnü masaja gider; fakat, hala kendisini yorgun ve halsiz ister. Ağrı kesiciler de bir fayda etmez. Yine ağrıdan uyuyamadığı bir gece banyoya gider. Aynaya baktığında burnunun kanadığını görür. Nedenini anlayamaz. Hüsnü'nün bir hastalığı mı var? Neden kendisini yorgun ve ağrılar içerisinde hissediyor? Hastalık ise ölümcül mü?

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali, arkadaşı Musa’nın suça karışmış olma ihtimalinden dolayı rahatsızdır. Begüm ise, Musa’dan ayrılmak istemektedir ve kızını da alıp gizlice kaçma planları yapar. Veli, Musa’nın kızından ayrı olmasının üzüntüsüne dayanamaz kendince bir çözüm yoluna gider. Aylin son zamanlarda kendine bakmaya başlamıştır. Herkes hayatında biri olduğundan şüphelenir. Hakan ve Bahar rutin polis çevirmesi yaparken Aylin’i yanında bir adamla görürler. Hakan şaşkın bir şekilde kontrolleri yapar. Fazlasıyla bozulur; ancak, hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışır. Umut Bebek davası nihayet sonlanır. Velayet Selin’e verilir. Selin’in mutluluğu tabii ki Mesut’a da yansır. Mahkemeden sonra Mesut, Selin, Tunç ve Umut Bebek tıpkı bir aile gibi bir stüdyoya gidip fotoğraf çektirirler. Selin, Umut'un velayetini aldı. Zor geçen zamanlardan sonra Selin, Umut'u evlat edineceği mahkemenin sonuçlanmasını beklemektedir. Selin ve Umut bu süreç içinde çok zor zamanlar geçirmişlerdi. Kız kardeşinin Umut'u sahiplenmeyip, satmak istemesi üzerine Selin, büyük bir mutlulukla bebeğe anne olmayı seçmişti. Mesut da bu uğurda Selin'in yanından ayrılmamıştır. Tüm badireleri birlikte atlatmışlardı. İşte o beklenen an gelir. Selin, heyecan içinde mahkemenin vereceği kararı bekler. Sonuç onun için mutluluk vericidir. Umut, artık onun çocuğudur. Bu güzel haber ise Selin, Mesut, Tunç ve Umut'un olduğu fotoğraf karesinde tarihe yazılır.