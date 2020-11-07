Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selin ve Mesut ayrıldı mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 6 Kasım Cuma akşamı 564. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 13 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 565. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 564. bölümde ekip, Rıza Babayı örgütün elinden kurtarmaya çalışıyor.

Terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan, kardeşi Nuran'ın serbest bırakılmasını sağlayabilmek için Ankara İstihbaratından Başkomiser Asım'ı kaçırmıştır. Rehine değişimi ile Nuran'ı kurtarmaya çalışmaktadır. Bu sırada olayın içine ekibimiz de dahil olur.

Asım, kendi imkanlarıyla kaçmayı başarır. Ekibin yardımıyla hastaneye götürülür. Doktorlar ve eşi karnından gelen ses ile şoke olurlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada Civan, Asım'ın karnına yerleştirdiği bombayı patlatır.

Bombanın yarattığı kaos ortamında Civan, Rıza Babayı kaçırmayı başarır. Ekip, Rıza Babanın kayıp olduğunu anlayınca telaşlanırlar.