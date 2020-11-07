MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selin ve Mesut ayrıldı mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

Arka Sokaklar 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Selin ve Mesut ayrıldı mı? Arka Sokaklar son bölüm izle

07.11.2020 01:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de 15. sezonuyla ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin 565. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde Rıza Baba kurtuluyor ancak ekip olayın peşini bırakmıyor. Hüsnü ise küçük bir kaza geçiriyor ancak dillere pelesenk olmaktan da kurtulamıyor. Selin ve Mesut arasında da sular durulmuyor. Selin, Mesut'a artık yapamadıklarını söylüyor. Selin ve Mesut ayrılacak mı? İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu, Alp Korkmaz, Ozan Çobanoğlu, Ela Yörüklü, Yiğitcan Ergin, Merve Oflaz ve Tunç Oğuz’un yer aldığı Arka Sokaklar 6 Kasım Cuma akşamı 564. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'ın 13 Kasım Cuma ekrana gelecek olan 565. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

6 Kasım 2020 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 564. bölümde ekip, Rıza Babayı örgütün elinden kurtarmaya çalışıyor.

5fa264f5e226010b60d129dc

Terör örgütünün İstanbul sorumlusu olan Civan, kardeşi Nuran'ın serbest bırakılmasını sağlayabilmek için Ankara İstihbaratından Başkomiser Asım'ı kaçırmıştır. Rehine değişimi ile Nuran'ı kurtarmaya çalışmaktadır. Bu sırada olayın içine ekibimiz de dahil olur.

5fa264f5e226010b60d129d3

Asım, kendi imkanlarıyla kaçmayı başarır. Ekibin yardımıyla hastaneye götürülür. Doktorlar ve eşi karnından gelen ses ile şoke olurlar. Ne olduğunu anlamaya çalıştıkları sırada Civan, Asım'ın karnına yerleştirdiği bombayı patlatır.

5fa264f5e226010b60d129d7

Bombanın yarattığı kaos ortamında Civan, Rıza Babayı kaçırmayı başarır. Ekip, Rıza Babanın kayıp olduğunu anlayınca telaşlanırlar.

5fa264f6e226010b60d129ea

Sağ olup, olmadığını anlamaya çalıştıkları sırada Civan'dan gelen görüntülü arama ile şaşkınlıkları ikiye katlanır. Rıza Baba, elleri kolları bağlı bir şekilde Civan'ın esiri olmuştur.

5fa26506e226010b60d129f8

Civan, kardeşi Nuran ile Rıza Babanın takasını istemektedir.

5fa264f5e226010b60d129e0

Ekip, Civan'ın olası mekanlarına baskınlar düzenler; fakat, çabaları boşunadır. Civan, sürekli olarak yer değiştirmektedir. Engin Müdür, Avukat Başak'ı da kullanarak Nuran'ı kaçırmayı başarır. Takasın olacağı adrese geldiklerinde onları kötü bir sürpriz beklemektedir.

5fa264f6e226010b60d129ee

Civan, kalleşçe bir plan daha yapmıştır. Takasın olduğu alana bir keskin nişancı yerleştirmiştir. Keskin nişancının silahı da Rıza Babayı hedeflemektedir.

5fa264f6e226010b60d129f0

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı Koronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!
İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi kesinleşti!İyi Günde Kötü Günde dizisinin yayın tarihi kesinleşti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti

6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

6 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'

'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'

'Denizli'deki suskun faylar 6.7 büyüklüğünde deprem üretebilecek potansiyele sahip'

İlişkiye girdiği futbolcunun cinsel organıyla dalga geçti! 'Mikroskop...'

İlişkiye girdiği futbolcunun cinsel organıyla dalga geçti! 'Mikroskop...'

Çirkin imaya yanıtı olay oldu! 'İyi bir kaşarlı tost...'

Çirkin imaya yanıtı olay oldu! 'İyi bir kaşarlı tost...'

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Savaşçı’dan EDHO'ya transfer!

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Taze kan! İşte Arka Sokaklar'ın yeni oyuncuları

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Yarışmacıların yatak odasını bastılar! Şoke oldular

Diğer Haberler

Kırmızı Oda'nın Garip'i Celil Nalçakan diziden ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda paylaşımı

Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı

Ramo 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo Cihangir'e meydan okuyor! Ramo 19. son bölümde neler oldu?

Ramo'da savaş kızışıyor!

Arıza 9. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cabir'den şok tehdit! Arıza'da Ali Rıza'nın kardeşi ölecek mi?

Arıza'da Ali Rıza'ya şok tehdit!

Çukur 102. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çukur'da Çağatay'dan büyük tuzak! Selim mi yoksa Yamaç mı vuruldu?

Çukur'da Yamaç ve Selim'e büyük tuzak!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 171. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Behzat Façalı öldü mü? Emir Benderlioğlu EDHO'dan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu EDHO'ya veda mı ediyor?

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz Akkaya'sı Uğur Güneş diziden ayrılacak mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da bir şok veda daha!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.