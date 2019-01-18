Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 18 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin 502. yeni bölümünün ekrana gelmemesi dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı. Yeni bölüm fragmanı ise Kanal D tarafından yayınlandı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Çoban mahalleye yeni taşınan Meryem'le sevgili olmuştu. Hüsnü ve Meryem'in romantik anları diziye damga vurmuştu. Peki Arka Sokaklar dizisi bu neden yok? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MESUT ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Arka Sokaklar 502. yeni bölümde, Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor! Geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. Ekip, Mesut'un akıbetini merak ederken o ölümle karşı karşıya kalıyor. Mesut, örgütün elinden sağ kurtulabilecek mi?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 502. yeni bölümü 25 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Kanal D'de ise bu akşam 19.45'de Kayıp Dünya Jurassic Park filmi yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.