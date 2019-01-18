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Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 18 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 18.01.2019 00:15 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 502. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni yılda ekrana ara veren Arka Sokaklar heyecan dozu yüksek yeni bölümüyle geri dönüyor. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor! Ekip, Mesut'un akıbetini merak ederken o ölümle karşı karşıya kalıyor. Mesut, örgütün elinden sağ kurtulabilecek mi? Peki Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok? İşte Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Arka Sokaklar bu akşam var mı? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm fragmanı izle! İşte 18 Ocak Cuma Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar dizisinin 502. yeni bölümünün ekrana gelmemesi dizinin hayranlarının kafasını karıştırdı. Yeni bölüm fragmanı ise Kanal D tarafından yayınlandı. Arka Sokaklar'ın son bölümünde Hüsnü Çoban mahalleye yeni taşınan Meryem'le sevgili olmuştu. Hüsnü ve Meryem'in romantik anları diziye damga vurmuştu. Peki Arka Sokaklar dizisi bu neden yok? Arka Sokaklar 502. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

MESUT ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA
Arka Sokaklar 502. yeni bölümde, Mesut, örgüt tarafından kaçırılıyor! Geçmişin sıkıntıları Mesut'un peşini bırakmıyor. Özel Harekatçı olduğu zamanlarda örgüte ağır darbeler vuran Mesut bu sefer yakalanmaktan kendini alamıyor. Ekip, Mesut'un akıbetini merak ederken o ölümle karşı karşıya kalıyor. Mesut, örgütün elinden sağ kurtulabilecek mi?

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 502. yeni bölümü 25 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Kanal D'de ise bu akşam 19.45'de Kayıp Dünya Jurassic Park filmi yayınlanacak.

ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.

Mesut, Özel İstihbarat zamanlarından kalan bir sorunla karşılaşıyor! Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar.

Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar. Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister.

Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır. Mesut, Özel Harekat zamanlarından tanıdığı Ekrem ile bir dava yüzünden karşı karşıya kalır. Bir banka soygununa karışan eski bir istihbaratçı herkesi açık edecek listeye ulaşmıştır. Özel Harekatçıların tüm bilgilerinin olduğu bu listenin terör örgütlerine satılacağını öğrenen Mesut, Ekrem ile birlikte hareket eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ekrem, Mesut'un kellesini isteyen bir şebekenin çalışanıdır. Mesut'un hayatı tehlikededir...

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