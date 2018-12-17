MAGAZİN

Arka Sokaklar'da düğün heyecanı! Arka Sokaklar 500. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 17.12.2018 21:59 | Son Güncelleme

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 500. bölümüyle ekranda olacak. Arka Sokaklar 500. yeni bölümde Mesut ve Selin evleniyor. Hüsnü Çoban ise mahalleye taşınan Meryem'le yeni bir aşka yelken açmaya hazırlanıyor. Rıza Baba ise ekibe sürpriz yapıyor.

Arka Sokaklar'da düğün heyecanı! Arka Sokaklar 500. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 21 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 500. bölümde Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor. Ekip uzun süren zor zamanların ardından yemek yemek için bir araya geliyor. Hüsnü ise mahalleye yeni taşınan yan komşu ile üst üste denk felen tesadüfler sonucu çocuklarına yakalanıyor. Çocuklar ise babalarının bu durumundan hoşlanmayıp bir plan kurmaya başlıyorlar. Hakan ise tehlikeli bir durumun içine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arka Sokaklar'ın 499. yeni bölümünde, Hüsnü fena yakalandı. Hüsnü, hastadır. Evde yorgan döşek yatmaktadır. Bu sırada kapı çalar. Kapıdaki kişi mahalleye yeni taşınan Meryem'dir. Hüsnü ve Meryem şaşkınlık yaşar. İkisi de Nazike'yi beklemektedir. Hüsnü'nün ocağa koyduğu ıhlamurun taşması ile olaylar başlar. Mutfağa koşan Hüsnü'nün arkasından Meryem de girer. Hüsnü'nün zorlandığını gören Meryem başlar hüsnü için kış çayı hazırlamaya. Hüsnü, kendisine ilgi ve alaka gösteren Meryem'e hoşlanma belirtileri gösterir. Meryem de boş değildir. Bu sırada telefonun alarmı çalar. Hüsnü'nün sırtına sürülecek olan kremi hatırlatma alrmıdır, çalan... Meryem, tek başına süremeyeceği gördüğü Hüsnü'ye kremi süremeye başladı. Bu sırada eve Nazike, Tekin, Zeliş ve Mesut girer. Hüsnü'yü yarı çıplak görenler olayı bilmediklerinden şok yaşarlar. Hüsnü durumu izah etmeye çalıştıkça batar ve Mesut'un da dalgası ile ortaya komik bir durum çıkar.

Engin Müdür, uzun bir zamandır haber alamadığı Ivana'nın sağlığından endişe etmektedir. Ivana ise, çökertmeye çalışılan Rus Mafyasının eline düşmüştür. Mafya onun için infaz emrini verir. Bunu yerine getirecek olan adam onu bir tabuta koyarak canlı canlı gömer. Tabuta ise 20 saatlik oksijen tüpü koyar. Ekibe bir video gelir ve Ivana'nın akıbeti ortaya çıkar. Ekip, tabutta az havası kalan Ivana'yı kurtarmak için hareketet geçer. Deliller ışığında mafyanın adamına ulaşan ekip, Ivana'nın yerini bulurlar. Tabuttan çıkarılan Ivana nefes almıyordur.

Ekip, kaçırılan Zeyno'nun adresini bulur. Ali, hemen eve girer ve kızını kurtarır. Bu sırada Zeyno'nun intihara kalkışan annesi Pınar hastaneye yetiştirilmektedir. Çok kan kaybeden Pınar hemen ameliyata alınır.

Hüsnü, mahalleye yeni taşınan Meryem ile evdekilere açıklamakta zorluk çektiği bir durumda yakalanır. Bu durum en çok Mesut'un ve Nazike'nin hoşuna gider.

Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...Çarşıdan aldığı limonla öyle bir şey yaptı ki...
Yeni dizide buluştular!Yeni dizide buluştular!
Nazan Kesal yeni dizisindeki rolüyle şaşırtacak!Nazan Kesal yeni dizisindeki rolüyle şaşırtacak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar arka sokaklar 500. bölüm izle Arka Sokaklar 500. yeni bölüm fragmanı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

Erdoğan'ın 'Bu millet patlatır enseni' sözlerine Fatih Portakal'dan yanıt geldi

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

Yunanistan ile yeni kriz kapıda: Türk savaş uçakları ihlal etti

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

'Abdullah Gül yeni parti kuruyor' iddiası! 55 milletvekili, eski bakan ve vekiller...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Fenerbahçe 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Fenerbahçe 2 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

Diyarbakır'dan kahreden haber geldi! Yaralı polis şehit oldu

Diyarbakır'dan kahreden haber geldi! Yaralı polis şehit oldu

İlginizi Çekebilir

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

İçinizi ısıtacak ilham veren kış dekorasyonu önerileri

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

RTÜK'ten 'Kadın' dizisine 'çarpık ilişki' cezası

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Alihan ve Ender evlendi! Yasak Elma 26. yeni bölüm fragmanı izle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yasak Elma'da Yıldız'a eşi Halit ve yasak aşkı Kemal şoku! Yasak Elma 28. yeni bölüm fragmanı izle!

Yasak Elma'da Yıldız'a, eşi Halit ve yasak aşkı Kemal şoku!

İstanbullu Gelin'de Süreyya ve Faruk'u şoke eden olay! İstanbullu Gelin 67. yeni bölüm fragmanı izle!

İstanbullu Gelin'de şoke eden olay!

Çukur'da Cumali ve Yamaç'ın duygulandıran bulmaca sahnesi! Çukur 48. yeni bölüm ilk fragmanı yayınlandı!

Çukur'da Yamaç ve Cumali'nin duygulandıran bulmaca sahnesi!

Gülperi dizisinde Kadir'den şok itiraf! Gülperi 15. yeni bölüm fragmanı izle!

Gülperi dizisinde Kadir'den şok itiraf!

Çarpışma'da Zeynep kızına kavuşuyor! Çarpışma dizisi 5. yeni bölüm fragmanı izle!

Çarpışma'da duygulandıran kavuşma sahnesi!

Erkan Petekkaya ve Deniz Çakır Vurgun dizisinde buluştu!

Yeni dizide buluştular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.