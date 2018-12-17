Arka Sokaklar'da düğün heyecanı! Arka Sokaklar 500. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar'ın 21 Aralık Cuma akşamı yayınlanacak olan 500. bölümde Mesut ve Selin düğün hazırlıkları yaparken, Hüsnü Çoban ise özel hayatını yoluna koymaya çalışıyor. Hakan ise tehlikeli bir durumun tam göbeğine düşüyor. Ekip uzun süren zor zamanların ardından yemek yemek için bir araya geliyor. Hüsnü ise mahalleye yeni taşınan yan komşu ile üst üste denk felen tesadüfler sonucu çocuklarına yakalanıyor. Çocuklar ise babalarının bu durumundan hoşlanmayıp bir plan kurmaya başlıyorlar. Hakan ise tehlikeli bir durumun içine düşüyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın 499. yeni bölümünde, Hüsnü fena yakalandı. Hüsnü, hastadır. Evde yorgan döşek yatmaktadır. Bu sırada kapı çalar. Kapıdaki kişi mahalleye yeni taşınan Meryem'dir. Hüsnü ve Meryem şaşkınlık yaşar. İkisi de Nazike'yi beklemektedir. Hüsnü'nün ocağa koyduğu ıhlamurun taşması ile olaylar başlar. Mutfağa koşan Hüsnü'nün arkasından Meryem de girer. Hüsnü'nün zorlandığını gören Meryem başlar hüsnü için kış çayı hazırlamaya. Hüsnü, kendisine ilgi ve alaka gösteren Meryem'e hoşlanma belirtileri gösterir. Meryem de boş değildir. Bu sırada telefonun alarmı çalar. Hüsnü'nün sırtına sürülecek olan kremi hatırlatma alrmıdır, çalan... Meryem, tek başına süremeyeceği gördüğü Hüsnü'ye kremi süremeye başladı. Bu sırada eve Nazike, Tekin, Zeliş ve Mesut girer. Hüsnü'yü yarı çıplak görenler olayı bilmediklerinden şok yaşarlar. Hüsnü durumu izah etmeye çalıştıkça batar ve Mesut'un da dalgası ile ortaya komik bir durum çıkar.