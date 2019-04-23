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Arka Sokaklar'da ekibi şoke eden karar! Kim veda ediyor? Arka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2019 22:16 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 515. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yen bölümde, Mesut, büyük patron ile tanışıyor ve ekip için işler içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Selin ise ekipten ayrılma kararı alıyor. Diğer yandan ölümden dönen Ali için işler yine yolunda gitmiyor. Ali'nin ortadan kaybolması sonrasında polis ekipleri Rıza Baba'nın evinde arama yapıyor. İşte Arka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 26 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 515. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'da Mesut'un tanıştığı büyük patron Canan'a bir saldırı düzenlenir. Olay yerine giden ekip ise çatışmanın ortasında kalır. Diğer taraftan Selin yaşadığı kötü olaylar sonucunda ekipten ayrılma kararı alır ve bunu Mesut'a anlatır. Mesut oldukça şaşırır.

SELİN AYRILIYOR MU?

Ölümden dönen Ali için ise işler bir türlü yolunda gitmez. Yaşanılan durumlardan ötürü saklanmak durumunda kalan Ali, tesadüfen karşılaştığı ekip arkadaşlarına olan biteni anlatmak zorunda kalır. Selin ekipten ayrılacak mı? Ali'yi saklanmak zorunda bırakan olay ne?

Arka Sokaklar yen bölümüyle Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde diziye yeni katılan beş oyuncu dikkatleri çekti. Diziye katılan Faruk Öngören, Ebru Öztürk, Ayçin İnci, Ada Arca ve Ahmet Pınar yeni bölümde rol aldı. Faruk Öngören, Ali komiserin babası Nasuh; Ebru Öztürk, Ali’nin üvey kardeşi Şebnem; Ayçin İnci, Canan; çocuk oyuncu Ada Arca, Canan’ın kızı Ceren; Ahmet Pınar ise Firaz karakterini canlandırmaya başladı.
canan
başına hareket etmesine neden olur. Mesut, çetenin lideri ile giderken büyük patronun adamları arabanın önünü keser. Mesut ve arabanın içindekileri büyük patronla yüzleşmesi için köşke getirirler. Büyük patronun kadın olduğunu gören Mesut şaşırır. Canan, Mesut'un gözleri önünde adamı yaptıkları için fırçalamaya başlar.

Ali, ikinci kez iç kanama geçirdikten sonra ameliyata alınır. Ameliyat sırasında kalbi duran Ali için doktor elinden geleni yapmaktadır. Tüm müdahalelere rağmen Ali tepki vermez. Bu sırada ameliyathane dışında gergin ve merak dolu bekleyiş sürmektedir. Ekip ve Ali'nin ailesi içeriden gelecek haberi beklerlerken hemşirelerin koşuşturmaları ters bir şeylerin gittiğine işarettir. Ali'nin öz babası da karaciğer nakli için beklemektedir.

Meryem'in tekrar Hüsnü ile birlikte olmasına sinirlenen Meziyet Hanım Almanya'ya dönmeye karar verir. Bu sırada kap kaça uğrayan Meziyet küstüğü kızı Meryem'in evi yerine Nazike'nin teklif ile Çoban Ailesinin evinde kalır. Ortalık karışır. Hüsnü, işin içinden nasıl çıkacağına karar veremez.

Barış isimli bir gencin adamın tekinden kaçmaya çalışırken yaşadığı trafik kazası ekibimizi karışık bir dosyanın içine düşürür. Barış'ın anlattıklarına güvenen ekip -özellikle Hüsnü- iyi niyetli davranmanın acısını çekerler.

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