Arka Sokaklar'da ekibi şoke eden karar! Kim veda ediyor? Arka Sokaklar 515. yeni bölüm fragmanı izle!

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 26 Nisan Cuma akşamı ekrana gelecek olan 515. yeni bölümünün fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar'da Mesut'un tanıştığı büyük patron Canan'a bir saldırı düzenlenir. Olay yerine giden ekip ise çatışmanın ortasında kalır. Diğer taraftan Selin yaşadığı kötü olaylar sonucunda ekipten ayrılma kararı alır ve bunu Mesut'a anlatır. Mesut oldukça şaşırır.

SELİN AYRILIYOR MU?

Ölümden dönen Ali için ise işler bir türlü yolunda gitmez. Yaşanılan durumlardan ötürü saklanmak durumunda kalan Ali, tesadüfen karşılaştığı ekip arkadaşlarına olan biteni anlatmak zorunda kalır. Selin ekipten ayrılacak mı? Ali'yi saklanmak zorunda bırakan olay ne?

Arka Sokaklar yen bölümüyle Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Arka Sokaklar'ın son bölümünde diziye yeni katılan beş oyuncu dikkatleri çekti. Diziye katılan Faruk Öngören, Ebru Öztürk, Ayçin İnci, Ada Arca ve Ahmet Pınar yeni bölümde rol aldı. Faruk Öngören, Ali komiserin babası Nasuh; Ebru Öztürk, Ali’nin üvey kardeşi Şebnem; Ayçin İnci, Canan; çocuk oyuncu Ada Arca, Canan’ın kızı Ceren; Ahmet Pınar ise Firaz karakterini canlandırmaya başladı.



başına hareket etmesine neden olur. Mesut, çetenin lideri ile giderken büyük patronun adamları arabanın önünü keser. Mesut ve arabanın içindekileri büyük patronla yüzleşmesi için köşke getirirler. Büyük patronun kadın olduğunu gören Mesut şaşırır. Canan, Mesut'un gözleri önünde adamı yaptıkları için fırçalamaya başlar.