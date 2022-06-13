Arka Sokaklar'da flaş ayrılık! Cemal Şahin rolündeki Yiğitcan Ergin'den veda mesajı

Yapımcılığını Erler Film'in, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un üstlendiği, başrollerini Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı diziye, Cemal Şahin karakterine hayat veren Yiğitcan Ergin veda ediyor.

"İYİ Kİ YOLUMUZ BURALARDAN GEÇTİ"

Arka Sokaklar'a 2019 yılında katılan Ergin, Rıza Baba'nın eskiden bu yana tanıdığı ve başarısıyla bilinen Cemal Şahin rolünü canlandırıyordu. Oyuncu sosyal medyadan diziye veda paylaşımı yaptı.



17 Haziran'da yayınlanacak olan yeni bölümde diziden ayrılacak olan Ergin paylaşımında "İyi ki yollarımız kesişti. İyi ki yolumuz buralardan geçti. Bu yol nereye gider bilmiyorum ama artık nerede başladığını biliyorum. Sürçülisan ettiysek affola" dedi.





