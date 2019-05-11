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Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ı yıkan sözler! Hüsnü ve Meryem ayrıldı mı? Arka Sokaklar 517. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 11.05.2019 02:27 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 517. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Hüsnü, Meryem ile son kez konuştuğu sırada eline tutuşturulan yeni evin anahtarıyla şok oldu. Yine kendisine danışılmadan hareket edilmesine bozuldu. Evi görmeye gitti. Onu da tanıyan emlakçıyla konuştuğu sırada ikinci şoku yaşadı. Hüsnü, Meryem ve annesinin isteklerine daha fazla dayanamıyor ve ilişkisini bitirdi. İşte Arka Sokaklar 517. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 10 Mayıs Cuma akşamı 517. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Meryem ile olan ilişkisini bitirdi. Emlakçı, eve baktıkları sırada Meryem ve annesinin Çoban Ailesi hakkında konuştuklarını duymuştur. Bu konuşulanları Hüsnü'ye anlatır. Hüsnü, Meryem ve annesi Meziyet'i eve çağırır. Nazike ve çocuklarının önünde onları yerin dibine sokar ve ikisini de evden kovar. Çoban Ailesi, babalarını bu davranışı için kutlar ve mutlu mesut eski hayatlarına dönerler.

SELİN VE MESUT'UN ROMANTİK ANLARI

Arka Sokaklar 517. Bölümde Selin ve Mesut, ortak arkadaşlarının düğününde dans ederek aşklarının alevini yavaş yavaş yakmaya başlıyorlar.

Selin, arkadaşının düğününe gider. Gece boyunca oturacağı masaya gider ve Mesut'u görünce şok olur. Selin bu olaydan habersizdir. Mesut, düğüne nasıl geldiğini ağızında gevelemeye başlasa da Selin onu orada görmekten dolayı mutludur. Gece boyunca muhabbet eden ikili düğünün sonuna doğru mekandan ayrılmak ister; fakat, gelin onları durdurur. Dans etmeden onları göndermez. Selin ve Mesut gelini kırmazlar ve uzun süreden sonra ilk kez bu kadar birbirlerine yakınlaşırlar. İkisi de bu andan dolayı çok mutludur.

CEREN VE MESUT PUSUYA DÜŞTÜ

Firaz ve adamları, kaçırmak istedikleri Ceren ve onu koruyan Mesut'u pusuya düşürüyor!

Mesut ve Ceren yarış için stadyumdadır. Yarış başlar ve Ceren yarışı kazanır. Eve döndükleri sırada bir terslik olur. Mesut'un kullandığı araba sorun çıkartır. Yol kenarına çeker. Arabayı kontrol ettikleri sırada Firaz ve adamları onlara baskın yapar. Arabanın bozulmasını sağlayan kişi ise, Canan'ın koruma müdürüdür. Mecbur kalmıştır; çünkü, Firaz'ın elinde kızı vardır. Mesut, Ceren'i ormanlık alana doğru kaçmasını ister. Ceren, kaçar. Mesut adamlarla çatışmaya girer. Sayıca üstün olan adamlar Mesut'a aman vermezler. Adamlardan bazıları ormana doğru gider. Ceren'i düşünen Mesut da ormana dalar. Tüm seslenmelerine rağmen Ceren ortalıkta yoktur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

10 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 517. yeni bölümünde ekip, radikal terör örgütünü çökertmek için Ali'nin öz babası Nasuh ile iş birliği yapıyor!

Ankara'daki müsteşardan önemli bir telefon ve emir gelir. Ali'nin babası Nasuh, mahkemeye çıkmadan özel korumalı bir evde kalacaktır. Rıza Baba ve Engin Müdür bu duruma anlam veremezler; fakat, emir yerine getirilir. Savcının da eli kolu bağlı kalır. Nasuh'un kızı Şebnem, bu durumu kullanarak Engin Müdürle bir anlaşma yapmak ister. Engin Müdür önce itiraz eder; fakat, azılı terörist Zahir ve radikal terörist lideri Şeyh Hamit'i yakalama fırsatı çıkınca mecburen teklifi kabul eder.

Mesut, Canan ve kızı Ceren saldırı esnasında Firaz'ın kıskacında kalırlar. Firaz bu meseleyi fidye meselesinden çıkartıp gurur meselesi yapmıştır. Tek amacı vardır; o da, Canan ve kızı Ceren'i öldürmektir. Canan'ın korumaları tek tek bu çatışmada düşerken, Mesut elinden geldiğince onları korumaya çalışır. Firaz'ın adamı Canan ve Ceren'e ulaştığı sırada Mesut son anda yetişir. Canan ve kızının kurtulması ve ekibin de yetişmesi Firaz'ı daha da öfkelendirir. Ceren'in koşu yarışmasını öğrenir ve hamlesini bunun üzerine kurar. Mesut ve Ceren, Firaz ve adamlarıyla tekrar karşı karşıya kalırlar. Bu sefer ikisi de yalnızdır.

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