Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ve sevgilisi Meryem'in romantik anları! Arka Sokaklar 501. son bölüm izle!

Arka Sokaklar 501. bölümde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.

ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Mesut, Özel İstihbarat zamanlarından kalan bir sorunla karşılaşıyor! Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar.

Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar. Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister.