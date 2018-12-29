Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban ve sevgilisi Meryem'in romantik anları! Arka Sokaklar 501. son bölüm izle!

Arka Sokaklar 501. bölümde Hüsnü ve Meryem ilişkilerinin adını koyuyorlar! Hüsnü ve Meryem, ilk gördükleri andan itibaren birbirlerinden etkilenmişlerdi. Çoban ailesi de bu durumun farkındaydılar. Özellikle Nazike ikilinin güzel bir beraberliğine inancı tamdı. Hüsnü, arabayla eve doğru giderken yolda Meryem'i görür. Muhabbet etmek için onu deniz kenarına götürür. Orada romantik anlar yaşarlar. Hatta Hüsnü, ona ilk hediyesini alır. Meryem bu hediyeden dolayı çok mutlu olur.
ARKA SOKAKLAR 501. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 501. yeni bölümünde Mesut, Özel İstihbarat zamanlarından kalan bir sorunla karşılaşıyor! Ekibin bulduğu yanmış arabadan bir ceset çıkar. Yanmış cesetin üzerinden de Hakan'ın kimliği çıkar.
Gizli görevdeyken ifşa olan Hakan'ın öldüğü düşünülür. Aylin, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşar. Fenalaşarak hastanelik olur. Yanan cesedin DNA'sının Hakan'a ait olmadığı anlaşılınca büyük sevinç yaşanır; fakat Hakan, hala ortalıklarda yoktur. Ekibe bir video gelir. Videoyu gönderen uyuşturucu çetesi patronu olan Nizam'dır. Görüntülerde işkence edilmiş Hakan vardır. Nizam'ın tek isteği vardır, Şaban tarafından el koyulan uyuşturucu parasıdır. Takas için bunu şart koşar. Ekip, Şaban'a ulaşır ve parayı kurtarmayı başarır. Sıra takasa gelir. Takas için Aylin bu zor görevi kendisi yapmak ister.
Rıza Baba mecbur kalır ve görevi Aylin'e verir. Takas vapurda gerçekleşecektir; fakat, ekibin müdahale edemediği bir olay gerçekleşir. Şebekenin adamı ile Aylin, boğazın serin sularına atlar. Çete ekibi saf dışı edebilmek için böyle bir harekette bulunur. Aylin, şebekenin adamları ile patronun buluşma alanına giderken büyük bir sorun yaşanır. Mesut, Özel Harekat zamanlarından tanıdığı Ekrem ile bir dava yüzünden karşı karşıya kalır. Bir banka soygununa karışan eski bir istihbaratçı herkesi açık edecek listeye ulaşmıştır. Özel Harekatçıların tüm bilgilerinin olduğu bu listenin terör örgütlerine satılacağını öğrenen Mesut, Ekrem ile birlikte hareket eder. Fakat bilmediği bir şey vardır. Ekrem, Mesut'un kellesini isteyen bir şebekenin çalışanıdır. Mesut'un hayatı tehlikededir...
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