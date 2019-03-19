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Arka Sokaklar'da Hüsnü ve Meryem'in düğün hazırlıkları! Arka Sokaklar 510. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 19.03.2019 22:33 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar 510. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Arka Sokaklar yeni bölümde, Engin Müdür ve Bahar, katıldıkları gizli operasyonda zor anlar yaşıyor. Hüsnü ve Meryem'in düğün zamanları yaklaştıkça ailelerde heyecan artmaya başlıyor. Meryem ve Nazike düğün alışverişine çıkıyorlar ve gelinlik alma esnasında eğlenceli sorunlar yaşanıyor. İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın 22 Mart Cuma ekrana gelecek olan 510. yeni bölümünde, ekip, yeni bir görevde suçlular ile karşı karşıya kalıyor. Bu görev için Ezgin Müdür ve Bahar kimlik değiştirerek suç şebekesi ile pazarlık yapacakları yerde konumlanıyor.

Şebekenin lideri iletişimde olduğu Bahar'dan etkilenerek saplantılı bir sevdanın içine giriyor. Bahar, şebekeyi çökertmek için bu durumun kullanılması gerektiğini söylüyor. Şebeke ile buluşma noktasında sorun çıkıyor. Adam, anlaşmayı kabul ediyor; fakat, Bahar'ın da kendisi ile gelmesini şart koşuyor. Engin Müdür, Bahar'ı tehlikeye atmamak için hareket ediyor. Şebekenin elemanları ile bir çatışmanın içine düşüyor.

Ekip, çocukların hayatlarını etkileyen bir internet oyunu yüzünden sıkıntılı anlar yaşıyor. Bir çocuk "Beyaz Balık" adlı internet oyununun talimatları ile suç işlemeye başlıyor. Sonra çocuk intihar ediyor. Meseleyi inceleyen ekip çocukları etkisi altına alan oyunun başka ölümlere yol açıp, açmadığını araştırmaya başlıyor.

Arka Sokaklar, heyecan dolu bölümüyle 22 Mart Cuma akşamı saat 19.45'te Kanal D'de!

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