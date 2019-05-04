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Arka Sokaklar'da Meryem'den Hüsnü Çoban'ı yıkan istek! Arka Sokaklar 516. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 04.05.2019 02:55 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 516. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde, Hüsnü, Meryem'in verdiği karara şok oldu. Meryem ile evlilik hazırlığı yapan Hüsnü Çoban, kayınvalidesinin kaprisleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Meryem'in annesi Meziyet, kızının evlendikten sonra yeni ve geniş bir eve çıkmasını istedi. Nazike ile Meziyet arasında ise kavga çıktı. Meryem ise eve gelin gelmek istediğini ancak Nazike'nin gitmesini istedi. İşte Arka Sokaklar 516. son bölümde yaşananlar.

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar 3 Mayıs Cuma akşamı 516. son bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar son bölümde Hüsnü Çoban ve Meryem krizi yaşandı.

MERYEM'İN ŞARTI HÜSNÜ'YÜ YIKTI!

Düğün yaklaştıkça telaş artmaya başlıyor. Meryem'in annesi Meziyet, kızının evlendikten sonra yeni ve geniş bir eve çıkmasını istiyor. Bu yüzden Meryem ile birlikte ev arayışına giriyor. Buldukları bir evi göstermek için Hüsnü'yü de çağırıyorlar. Evin kirası Hüsnü'nün memur parasıyla ödenmeyecek kadar yüksek olması sorun çıkarıyor. Hüsnü, zaten oturdukları bir evlerinin olduğunu söylese de, Meziyet yeni bir eve çıkmalarında ısrarcı olur. Hüsnü, durumu ailesiyle paylaşır. Özellikle Nazike, Meziyet'in oturdukları evi küçümsemesine sinirlenir. Bu durum üzerine Nazike ve Meziyet mahallede karşılaşırlar. Saç saça, baş başa kavga eden iki kadın Meryem'in kesin bir karar almasına neden olur. Meryem, bu kararını Hüsnü'ye söyler. Hüsnü duyduğu istek karşısında büyük şaşkınlık yaşar.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

3 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 516. yeni bölümünde Ali, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkıyor!

Nasuh'un kaçması hem oğlu Ali'yi, hem de ekibi zor durumda bırakıyor. Ali'nin kendi başına babası Nasuh'a ulaşma çabası ise, onu savcının gözünde suçlu durumuna düşürüyor. Savcı, Ali'yi gözaltına alıyor. Ali, mahkemeye çıkana kadar hastanede gözetim altında tutuluyor. Bu sırada Rıza Baba önderliğindeki ekibimiz Nasuh'un peşine düşüyor. Ali ile iletişime geçen Nasuh'un adamı arkasında bıraktığı delillerle çemberin daralmasına neden oluyor. Nasuh, Ali'nin durumuna üzülse de, yurt dışına kaçma planları yapıyor. Fakat, oğlunun hapse girmesine de gönlü razı olmuyor. Ali, mahkemeden cezaevine giderken Nasuh ve adamları cezaevi arabasına baskın yapıyor.

Mesut, azılı terörist Firaz'ın hedefine giren Canan ve kızı Ceren'a koruma polisi olarak hizmet etmektedir. İstihbaratçı Ekrem ise, Firaz'ın ekibinin içindeki köstebeğinden eylemleri hakkında bilgi almaya devam etmektedir. Firaz şüphelendiği adamı da kullanarak Ekrem ve ekibimize ters köşe yapmayı başarıyor. Ekrem'e pusu kurarak vuran Firaz onu aradan kaldırdıktan sonra, asıl hedefi olan Canan ve kızı Ceren'e odaklanıyor. Adamlarıyla birlikte konağa baskın düzenliyor. Mezut, Canan ve Ceren kendilerini yaylım ateşinin ortasında buluyorlar.


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