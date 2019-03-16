Arka Sokaklar'da Mesut krizi! Son anda yetiştiler! Arka Sokaklar 509. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 15 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan 509. son bölümünde Mesut krizi yaşandı. Mesut, yılların verdiği acı ve son olarak da Umut Bebeğin ölümü üzerine bunalıma girer. Selin, Rıza Baba, Hüsnü ve ekip arkadaşlarının da desteğini kaybedince tekrar içemeye başlar. Sevdiklerinden uzaklaşan ve yalnız kalan Mesut kötü bir karar alır.

Bunalımın ve alkolün verdiği etkiyle birlikte intihar ederek yaşadığı olumsuzlukları yok olacağını düşünür Rıza Baba ve Hüsnü'nün tam zamanında yetişmesi sonucu kurtulur. Mesut, alkolizmden kurtulması için tedavi merkezine yatırılır. Rıza Baba, Hüsnü ve Engin Müdür dışındakiler Mesut'un hastaneye yattığından habersizdiler.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.