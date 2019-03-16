Arka Sokaklar'da Mesut krizi! Son anda yetiştiler! Arka Sokaklar 509. son bölüm izle!

Arka Sokaklar'ın 15 Mart 2019 Cuma günü yayınlanan 509. son bölümünde Mesut krizi yaşandı. Mesut, yılların verdiği acı ve son olarak da Umut Bebeğin ölümü üzerine bunalıma girer. Selin, Rıza Baba, Hüsnü ve ekip arkadaşlarının da desteğini kaybedince tekrar içemeye başlar. Sevdiklerinden uzaklaşan ve yalnız kalan Mesut kötü bir karar alır.
Bunalımın ve alkolün verdiği etkiyle birlikte intihar ederek yaşadığı olumsuzlukları yok olacağını düşünür Rıza Baba ve Hüsnü'nün tam zamanında yetişmesi sonucu kurtulur. Mesut, alkolizmden kurtulması için tedavi merkezine yatırılır. Rıza Baba, Hüsnü ve Engin Müdür dışındakiler Mesut'un hastaneye yattığından habersizdiler.
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Muhsin yaşı küçük çocuklarla bir çete kurmuştur ve çeşitli soygunlar yapar. Sıradaki soygun nakil aracıdır. Çocuklardan biri aracın önüne düşmüş numarası yapar. Nakil aracındaki güvenlik görevlisi öldürülür ve nakil aracındaki paralar çalınır.Mesut, Tunç’tan olayla ilgili bilgi almak ister. Tunç, Mesut’un polis olmadığını ve karışmamasını söyler. Mesut, Tunç tarafından da kötü muamele görünce evden ayrılır. Berduş gibi sokaklarda gezer. Mesut artık her şeyini kaybetmiş ve hayattan beklentisi kalmamış vaziyettedir.
Hakan sigortadan gelen evraklarda Aylin’in daha önce ameliyat olduğunu öğrenir. Doktoru bulup ulaşır ve Aylin’in çocuğu olmayacağını öğrenir. Selin’den de olayı teyit edince yıldırım hızıyla Aylin’in yanına gider.
Avm’de yüzü maskeli adamlar insanları rehin alır. Birgül ve Nurgül isimli kardeşler, kaçmaya kalkışır ve adamlar ateş açar. Birgül ölür Nurgül de adamlar tarafından kaçırılır. Nurgül’ün kocası Ogün’den de fidye isterler. Ekibimiz olayın peşine düşecektir.
Rıza Baba, Tunç ile konuştuktan sonra Mesut'un hayatından endişe etmeye başlar. Yanına Hüsnü'yü de alarak Mesut'un yaşadığı depoya gider. Mesut, sevdiklerine mektuplar bırakarak silahına uzanır. Kafasına dayar. Tam tetiğe bastığı sırada bir el ona engel olur. Hüsnü tam zamanında yetişerek kardeşini kurtarmayı başarır. Mesut, karşısında Rıza Baba ve Hüsnü'yü görünce şaşkındır. Hüsnü, Mesut'u kendine getirmek için okkalı bir tokat atar. Söyledikleri ise, bu tokadın on katıdır. Mesut, yaşadıklarına daha fazla dayanamadığını söyleyince net bir karar alırlar. Onu alkol belasından kurtarmak ve tekrar hayata dönmesini sağlamak için bir tedavi merkezine yatırırlar...
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