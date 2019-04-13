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Arka Sokaklar'da Rıza Baba'nın damadı Ali öldü mü? Arka Sokaklar 513. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.04.2019 02:36 | Son Güncelleme

Arka Sokaklar dizisi 513. son bölümüyle ekrana geldi. Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın son bölümünde ekip, Ali'nin kritik durumu yüzünden büyük üzüntü yaşadı. Asaf'ın ormanda ağaca bağladığı ve defalarca bıçakladığı Ali'yi arkadaşları son anda buldu. Aldığı yaralarla kendinden geçen Ali hastanede ameliyata alındı. Ali'nin ameliyat sırasında ise kalbi durdu. Peki Arka Sokaklar'da Ali öldü mü? Ali'ye ne oldu? İşte Arka Sokaklar 513. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Arka Sokaklar dizisinin 12 Nisan Cuma günü yayınlanan 513. yeni bölümünde Ali şoku yaşandı. Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Ali'nin, ikinci ameliyatını olduğu sırada kalbi durdu.

ALİ KURTULACAK MI?

Asaf, Ali'yi bir kaç yerinden bıçaklayarak ormanlık alandan ayrılır. Ali, kanlar içinde ağaçta ölümle mücadele ederken ekip gelir. İk müdahalesini orada yapan ekip, hemen Ali'yi hastaneye kaldırır. İlk ameliyatı sonucu Ali'yi hayatta tutan doktor durumun ciddi olduğunu söyler. Aldığı bıçak darbelerinden bir tanesi karaciğerine büyük hasar vermiştir. Acil karaciğer nakli yapılması gereken Ali'ye, zor bulunan kan grubuna uygun tüm ekip ve polis teşkilatı seferber olur; fakat, hiçbiri uymaz. Rıza Baba son ümit olarak Ali'nin hapisteki öz babasına gider. Yapılan tahliller sonucunda karaciğer nakli yapılması uygun görülür. Uygun donörün bulunduğunu duyanlar sevinirken iç kanaması tekrar başlayan Ali ameliyata alınır. Ameliyat sırasında Ali'nin kalbi durur.

ali

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asaf, Ali'yi bir kaç yerinden bıçaklayarak ormanlık alandan ayrılır. Ali, kanlar içinde ağaçta ölümle mücadele ederken ekip gelir. İlk müdahalesini orada yapan ekip, hemen Ali'yi hastaneye kaldırır. İlk ameliyatı sonucu Ali'yi hayatta tutan doktor durumun ciddi olduğunu söyler. Aldığı bıçak darbelerinden bir tanesi karaciğerine büyük hasar vermiştir. Acil karaciğer nakli yapılması gereken Ali'ye, zor bulunan kan grubuna uygun tüm ekip ve polis teşkilatı seferber olur; fakat, hiçbiri uymaz. Rıza Baba son ümit olarak Ali'nin hapisteki öz babasına gider. Yapılan tahliller sonucunda karaciğer nakli yapılması uygun görülür. Uygun donörün bulunduğunu duyanlar sevinirken iç kanaması tekrar başlayan Ali ameliyata alınır. Ameliyat sırasında Ali'nin kalbi durur. Selin, Asaf tarafından kaçırılır. Mesut, sevdiğini onun elinden kurtarabilmek için her yolu dener. Asaf, Mesut'a bir teklifte bulunur. Aralarında oynayacakları Rus Ruletini kazanan Selin'i elinde tutacaktır. Mesut bu teklifi kabul eder.

Selin, Asaf tarafından kaçırılır. Mesut, sevdiğini onun elinden kurtarabilmek için her yolu dener. Asaf, Mesut'a bir teklifte bulunur. Aralarında oynayacakları Rus Ruletini kazanan Selin'i elinde tutacaktır. Mesut bu teklifi kabul eder.

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