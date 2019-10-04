Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 14. yeni sezon 525. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Cemal’in özel hayatıyla ilgili sırrı, ekip tarafından merak konusu oluyor.
ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.
Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?
Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?
Mahkum bir baba, kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan bir kadın, karşılık bulamayan bir aşk, gizemli bir cinayete dönüşür. Ekip bu şiddeti önlerken, bir aile dramına şahit olur.
Arka Sokaklar dizisi 14. yeni sezon 525. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak.
ARKA SOKAKLAR 525. BÖLÜM 1. FRAGMANI! ENGİN MÜDÜR GÖZALTINA ALINIYOR
Arka Sokaklar'ın 525. yeni bölümünde, Salih'in ölümü ekibi zor durumda bırakmaya devam ediyor. Savcı Ceyda bu olayda Engin Müdürü suçluyor ve peşini bırakmıyor. Ekip ile Engin Müdürün iş ilişkisini bozabilmek ve suç örgütü olduğunu düşündüğü RIza Babanın ekibinden ayırabilmek için harekete geçiyor. Tutuklu birisini öldürmek suçundan Engin Müdürü ekibin önünde gözaltına alıyor. Ekip şaşkın bir halde olan biteni izlemekle kalıyor. Er geç gerçeklerin ortaya çıkacağını bildikleri için Engin Müdür ekibin gözaltı kararına karışmaması için elinden geleni yapıyor.
Bu arada Engin Müdür ve Mesut için ölüm kararı alınıyor. Salih'in ölümüyle uyuşturucu şebekesine darbe vuran ikili örgütün hedefine giriyor. Salih'i hastanede öldürmeyi başaran şebekenin adamı Engin Müdür ve Mesut Komiserin peşine düşüyor.
Hüsnü, Jennifer'in annesinin Türkiye'ye gelmesinden dolayı şaşkındır. Boğulacak derecede duyduğu büyük haber ise, onu ve Çoban Ailesine şok yaşatır. Tekin ve Jennifer evlilik kararı almışlardır.
Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!
ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 524. Bölümde ekip, İstanbul'da bombalı eylem yapmaya çalışan teröristlerin peşine düşüyor!
Salih'in ölmesi ile Savcı Ceyda'nın peşine düştüğü ekibimiz dört koldan abluka altında kalıyor. Bir taraftan savcılık soruşturması, bir taraftan Salih'i kimin öldürdüğü, bir taraftan uyuşturucu kuryeliğine mecbur kalan kadının Salih'in eşinin arkadaşı olması ve son olarakta tüm hikayenin ortak noktası terör eylemi.
Ekip, peşine düştüğü delilleri takip ederken çıkmaz bir sokağa giriyor. Suç dosyaları çözüm aşamasında tıkanma noktasına geliyor. Sonrasında işler, yeni gelişmelerle pamuk ipliği gibi çözülmeye başlıyor. Uyuşturucu ile terörist bağlantısına ulaşan ekibimiz davaların çözümünde büyük bir adım atıyor. İstanbul'un en işlek ilçesinde terör eylemine kalkışan teröristler, ekibimizin -özellikle Mesut'un- üstün çabalarıyla başarısız oluyorlar. Bu olay bile Savcı Ceyda'nın ekip üstündeki olumsuz düşüncelerini değiştirmiyor. Özellikle bu olay sonrası Ceyda, ekibi daha da bunaltacak zamanların başlangıcı olduğunu gösteren emareleri gösteriyor. Ekip ise, tüm bu olumsuz durumlar içinde bile görevlerini hakkıyla yerine getirmenin gururunu yaşıyor...
Okuyucu Yorumları 0 yorum