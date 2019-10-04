Arka Sokaklar'da Rıza Baba ve Engin Müdür'e büyük şok! Arka Sokaklar 525. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

Arka Sokaklar dizisi 14. yeni sezon 525. bölümüyle 4 Ekim Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde, Cemal’in özel hayatıyla ilgili sırrı, ekip tarafından merak konusu oluyor.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eski günlerine dönmeye başlayan Mesut Komiser’in geçmişten tanıdığı Ahu ve Yusuf’la yolları kesişir. Ahu ve Yusuf, birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan ve evlenme planları yapan iki gençtir. Yusuf’un acı bir şekilde ölmesi, Ahu’yu çok sarsar ve Mesut Komiser bu ölümün üzerindeki sır perdesini kaldırmak için olayın peşine düşer.

Savcı Ceyda, Engin’in ve ekibin üzerine gitmeye başlar. Ekip, Ahu’yu takip ederek Ekrem’in elinden kurtarır. Ancak ipuçları ekibi Sait’e götürmektedir. Acaba ekip görünenlerin ötesinde büyük bir güç ve organize bir suç örgütüyle mi karşı karşıyadır?

Öteki taraftan hayat devam etmekte, Hüsnüler de Tekin’in rol aldığı dizinin heyecanı yaşanmaktadır. Yoksa bu işlerden Hüsnü Başkomiser’in başına yeni dertler mi açılacak?