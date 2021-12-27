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  4. Arka Sokaklar'da şaşkına çeviren ayrılık iddiası! Usta isim diziye veda ediyor

Arka Sokaklar'da şaşkına çeviren ayrılık iddiası! Usta isim diziye veda ediyor

27.12.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşan Arka Sokaklar dizisi hakkında şaşkına çeviren bir iddia ortaya atıldı. Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan bir gönderi nedeniyle, Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Arka Sokaklar'da şaşkına çeviren ayrılık iddiası! Usta isim diziye veda ediyor

Kadrosunda Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ela Yörüklü gibi isimlerin yer aldığı Arka Sokaklar dizisi, yayınlandığı ilk günden beri seyirciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisi hakkında, sosyal medyayı çalkalayan bir iddia ortaya atıldı. Dizinin resmi Instagram hesabından paylaşılan siyah fonlu fotoğrafta yer alan 'RIZA BABA' yazısı, usta oyuncunun diziye veda edeceği yönünde iddiaların ortaya atılmasına neden oldu.

Arka Sokaklar dizisinde olay iddia! Rıza Baba ölüyor mu?

Sosyal medya kullanıcıları, ''Rıza baba öldü mü?'', ''Başımız sağolsun'' ve ''Şaka mısınız? Rıza baba diziden ayrılıyor mu?'' gibi yorumlar yaptılar.

Arka Sokaklar'da şaşkına çeviren ayrılık iddiası! Usta isim diziye veda ediyor


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Zafer Ergin
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